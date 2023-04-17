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Купить коммерческую недвижимость в Саксония-Анхальт, Германия

Магдебург
2
Dessau-Rosslau
1
9 объектов найдено
Инвестиционнаяв Dessau-Rosslau, Германия
Инвестиционная
Dessau-Rosslau, Германия
1 450 м² Количество этажей 4
€ 4,100,000
4-этажный медицинский центр с врачебными кабинетами (урология, ЛОР, гастроэнтеролог, физио…
Коммерческаяв Brettin, Германия
Коммерческая
Brettin, Германия
900 м²
€ 2,300,000
Доход с аренды в год: 108 000 €Доход в месяц: 9 000 €Земельный участок: 3200 кв. мРентабельн…
Коммерческаяв Магдебург, Германия
Коммерческая
Магдебург, Германия
2 034 м²
€ 3,300,000
Доход с аренды в год: 153 600 €Доход в месяц: 12 800 €Земельный участок: 8044 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
1 684 м²
€ 600,000
Стоимость евро/кв.м: 356 €
Коммерческаяв Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
3 000 м²
€ 890,000
Стоимость евро/кв.м: 297 €
Коммерческаяв Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
1 000 м²
€ 1,683,000
Доход с аренды в год: 101 980 €Доход в месяц: 8 498 €Земельный участок: 12943 кв. мГод постр…
Коммерческаяв Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
13 975 м²
€ 45,900,000
Доход с аренды в год: 2 801 578 €Доход в месяц: 233 465 €Земельный участок: 11461 кв. мГод п…
Коммерческаяв Hecklingen, Германия
Коммерческая
Hecklingen, Германия
1 043 м²
€ 2,050,000
Доход с аренды в год: 118 902 €Доход в месяц: 9 909 €Земельный участок: 4795 кв. мГод постро…
Коммерческаяв Магдебург, Германия
Коммерческая
Магдебург, Германия
7 059 м²
€ 8,250,000
Земельный участок: 36246 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 169 €

Параметры недвижимости в Саксония-Анхальт, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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