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Купить магазин в Нижняя Саксония, Германия

Вильгельмсхафен
2
Cuxhaven
1
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3 объекта найдено
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 3,250,000
Supermarket in Lower Saxony, Germany.Object for sale - supermarket with a tenant.The lease i…
Магазинв Cuxhaven, Германия
Магазин
Cuxhaven, Германия
€ 2,400,000
Supermarket in the district of Cuxhaven, Germany.The object is located in a small resort tow…
Магазинв Вильгельмсхафен, Германия
Магазин
Вильгельмсхафен, Германия
€ 16,500,000
Объект для продажи - торговый центр с разнообразным составом арендаторов. Он состоит из двух…

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