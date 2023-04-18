Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Бавария
  4. район Мюнхен
  5. Гостиницы, отели

Купить отель в район Мюнхен, Германия

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 270 комнатв Кирххайм-Мюнхен, Германия
Отель 270 комнат
Кирххайм-Мюнхен, Германия
270 Количество комнат
€ 59,000,000
Новый отель в Мюнхене с договором аренды - 20 лет. Кол-во номеров: 270 Год постройки:…

Параметры недвижимости в район Мюнхен, Германия

с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти