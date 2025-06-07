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Сиануквиль
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Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 39
Один из масштабных новых ультрасовременных проектов от Megakim World Corp Ltd под брендом Time Square, лидирующего застройщика Камбоджи, в самом перспективном прибрежном городе страны — Сиануквиле. Это не просто жилой комплекс, а новый символ статуса, технологий и доходной инвестиции в …
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
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