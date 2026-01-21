Квартира в новостройке Time Square 10 Ocean View

Time Square 10 Ocean View — инвестиционный проект на первой линии в Сиануквиле 🌊🏙
Time Square 10 Ocean View — флагманский жилой проект в одном из самых перспективных курортных городов Камбоджи — Сиануквиль, расположенный всего в 300 метрах от моря (Otres Beach).
Проект сочетает современную архитектуру, статусную локацию и высокий инвестиционный потенциал, предлагая формат жизни у моря с панорамными видами.
---
🏡 О проекте
Комплекс предлагает современные апартаменты с различными форматами:
• 1-bedroom (~50 м²)
• 3-bedroom (до 140 м²)
• просторные дуплексы 4-bedroom (~200 м²)
Особенности:
🌊 виды на море и город
🏙 высокие этажи
📐 продуманные планировки
🌬 ориентация, защищённая от перегрева
---
📍 Локация — Сиануквиль (Otres Beach)
Проект расположен в одной из лучших локаций города:
🏖 Otres Beach — 300 м
🏙 5–7 минут до центра
✈ 20 минут до международного аэропорта
🚢 20 минут до терминала на острова
🌴 15 минут до зоны Bay of Lights
Дополнительно:
🚗 ~2,5 часа до Пномпеня по новой магистрали
✈ ~40 минут до Сиемреапа (Angkor Wat)
---
💼 Инвестиционный потенциал
Сиануквиль активно развивается как:
📦 стратегический логистический хаб (RCEP)
🏢 центр с множеством SEZ (специальных экономических зон)
🎰 лицензированная зона казино (аналог Макао)
Это формирует:
📈 высокий рост цен
🏨 стабильный арендный спрос
💰 привлекательную доходность
---
🔥 Специальные предложения
Акция до 14% скидки на selected units
📌 3BR (140 м², Diamond Tower):
ограниченное количество квартир с панорамными видами и сниженной ценой за м²
📌 1-bedroom (50 м²):
• цена снижена с $81,313 до $73,181
• высокий этаж + вид на море
• ликвидный формат
📌 Duplex 4-bedroom (200 м²):
• цена: $311,850 (со скидкой 10%)
---
💳 Условия оплаты
• бронь: $500
• 20% первоначальный взнос
• 40% рассрочка на 40 месяцев
• 40% при сдаче или кредит до 10 лет (10%)
---
Time Square 10 Ocean View — это сочетание курортной жизни, статуса и инвестиционной привлекательности в одном из самых быстрорастущих регионов Азии. 🌊✨