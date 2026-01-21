Квартира в новостройке Time Square 10 Ocean View

Time Square 10 Ocean View — инвестиционный проект на первой линии в Сиануквиле

Time Square 10 Ocean View — флагманский жилой проект в одном из самых перспективных курортных городов Камбоджи — Сиануквиль, расположенный всего в 300 метрах от моря (Otres Beach).

Проект сочетает современную архитектуру, статусную локацию и высокий инвестиционный потенциал, предлагая формат жизни у моря с панорамными видами.

🏡 О проекте

Комплекс предлагает современные апартаменты с различными форматами:

• 1-bedroom (~50 м²)

• 3-bedroom (до 140 м²)

• просторные дуплексы 4-bedroom (~200 м²)

Особенности:

🌊 виды на море и город

🏙 высокие этажи

📐 продуманные планировки

🌬 ориентация, защищённая от перегрева

📍 Локация — Сиануквиль (Otres Beach)

Проект расположен в одной из лучших локаций города:

🏖 Otres Beach — 300 м

🏙 5–7 минут до центра

✈ 20 минут до международного аэропорта

🚢 20 минут до терминала на острова

🌴 15 минут до зоны Bay of Lights

Дополнительно:

🚗 ~2,5 часа до Пномпеня по новой магистрали

✈ ~40 минут до Сиемреапа (Angkor Wat)

💼 Инвестиционный потенциал

Сиануквиль активно развивается как:

📦 стратегический логистический хаб (RCEP)

🏢 центр с множеством SEZ (специальных экономических зон)

🎰 лицензированная зона казино (аналог Макао)

Это формирует:

📈 высокий рост цен

🏨 стабильный арендный спрос

💰 привлекательную доходность

🔥 Специальные предложения

Акция до 14% скидки на selected units

📌 3BR (140 м², Diamond Tower):

ограниченное количество квартир с панорамными видами и сниженной ценой за м²

📌 1-bedroom (50 м²):

• цена снижена с $81,313 до $73,181

• высокий этаж + вид на море

• ликвидный формат

📌 Duplex 4-bedroom (200 м²):

• цена: $311,850 (со скидкой 10%)

💳 Условия оплаты

• бронь: $500

• 20% первоначальный взнос

• 40% рассрочка на 40 месяцев

• 40% при сдаче или кредит до 10 лет (10%)

Time Square 10 Ocean View — это сочетание курортной жизни, статуса и инвестиционной привлекательности в одном из самых быстрорастущих регионов Азии. 🌊✨