Квартира в новостройке Time Square 10 Ocean View

Сиануквиль, Камбоджа
$73,181
Дата обновления: 11.04.2026

Местонахождение

  • Страна
    Камбоджа
  • Область / штат
    Прэахсэйханук
  • Город
    Сиануквиль

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    32

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Лифт

О комплексе

Time Square 10 Ocean View — инвестиционный проект на первой линии в Сиануквиле 🌊🏙

Time Square 10 Ocean View — флагманский жилой проект в одном из самых перспективных курортных городов Камбоджи — Сиануквиль, расположенный всего в 300 метрах от моря (Otres Beach).

Проект сочетает современную архитектуру, статусную локацию и высокий инвестиционный потенциал, предлагая формат жизни у моря с панорамными видами.

---

🏡 О проекте

Комплекс предлагает современные апартаменты с различными форматами:

• 1-bedroom (~50 м²)
• 3-bedroom (до 140 м²)
• просторные дуплексы 4-bedroom (~200 м²)

Особенности:

🌊 виды на море и город
🏙 высокие этажи
📐 продуманные планировки
🌬 ориентация, защищённая от перегрева

---

📍 Локация — Сиануквиль (Otres Beach)

Проект расположен в одной из лучших локаций города:

🏖 Otres Beach — 300 м
🏙 5–7 минут до центра
✈ 20 минут до международного аэропорта
🚢 20 минут до терминала на острова
🌴 15 минут до зоны Bay of Lights

Дополнительно:

🚗 ~2,5 часа до Пномпеня по новой магистрали
✈ ~40 минут до Сиемреапа (Angkor Wat)

---

💼 Инвестиционный потенциал

Сиануквиль активно развивается как:

📦 стратегический логистический хаб (RCEP)
🏢 центр с множеством SEZ (специальных экономических зон)
🎰 лицензированная зона казино (аналог Макао)

Это формирует:

📈 высокий рост цен
🏨 стабильный арендный спрос
💰 привлекательную доходность

---

🔥 Специальные предложения

Акция до 14% скидки на selected units

📌 3BR (140 м², Diamond Tower):
ограниченное количество квартир с панорамными видами и сниженной ценой за м²

📌 1-bedroom (50 м²):
• цена снижена с $81,313 до $73,181
• высокий этаж + вид на море
• ликвидный формат

📌 Duplex 4-bedroom (200 м²):
• цена: $311,850 (со скидкой 10%)

---

💳 Условия оплаты

• бронь: $500
• 20% первоначальный взнос
• 40% рассрочка на 40 месяцев
• 40% при сдаче или кредит до 10 лет (10%)

---

Time Square 10 Ocean View — это сочетание курортной жизни, статуса и инвестиционной привлекательности в одном из самых быстрорастущих регионов Азии. 🌊✨

Похожие комплексы
Жилой комплекс Time Square 10 ! Pre-Sale !
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,000
Жилой комплекс Kingston Royale
Khan Daun Penh, Камбоджа
от
$68,559
Многоквартирный жилой дом Time
Сиануквиль, Камбоджа
от
$43,197
НДС
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Жилой комплекс Time Square 11 — новая высота центра Пномпеня
Пномпень, Камбоджа
от
$44,251
НДС
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Time Square 10 Ocean View
Сиануквиль, Камбоджа
от
$73,181
НДС
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс R&F CITY
Жилой комплекс R&F CITY
Жилой комплекс R&F CITY
Жилой комплекс R&F CITY
Жилой комплекс R&F CITY
Показать все Жилой комплекс R&F CITY
Жилой комплекс R&F CITY
Пномпень, Камбоджа
от
$86,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
R&F CITY занимает площадь 560 000 кв. м и предлагает жителям сочетание престижного комфорта по доступным ценам в столице. 30 000 кв.м. ландшафтных, зеленых зон олимпийский бассейн с индивидуальной детской зоной теннисные корты и площадки для бадминтона детские игровые площадки …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Time Square 7
Жилой комплекс Time Square 7
Жилой комплекс Time Square 7
Жилой комплекс Time Square 7
Жилой комплекс Time Square 7
Показать все Жилой комплекс Time Square 7
Жилой комплекс Time Square 7
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
от
$83,565
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 47
Площадь 60–100 м²
2 объекта недвижимости 2
ПНОМПЕНЬ • ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ • 95% ПРОЕКТА ПРОДАНО • ВРЕМЕННЫЕ СКИДКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ЦЕНЕ Редкие остатки апартаментов в Time Square 7 — одном из самых статусных небоскрёбов района Toul Kork. Когда ликвидные лоты заканчиваются быстрее, чем рынок успевает отреагировать. ----- Ключ…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
60.0
83,565
Квартира 2 комнаты
100.0
139,594
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Показать все Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 50
🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp. Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции. 📍 Локация премиум-класса: Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Актуальные новости в Камбодже
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
21.01.2026
Недвижимость в Камбодже: все о рынке, ценах, доходности
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
10.06.2025
Инвестиции в новостройки Камбоджи с доходностью 8–13%
Показать все публикации