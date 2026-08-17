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Долгосрочная аренда недвижимости в Пномпене, Камбоджа

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Khan Boeng Keng Kang
331
Khan Chamkar Mon
300
Khan Sen Sok
156
Khan Toul Kork
132
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1 341 объект найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта красивая двухкомнатная квартира с 1 спальней расположена в просторной зоне BKK1 и предла…
$900
в месяц
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Кондо 3 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Этаж 1
Эта просторная квартира площадью 210 кв.м. расположена в тихом и зеленом районе российского …
$1,200
в месяц
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Вилла 5 комнат в Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 1
Просторный дом доступен для аренды в центре города, удобно расположен за школой и недалеко о…
$2,000
в месяц
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Коммерческое помещение 540 м² в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Коммерческое помещение 540 м²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 540 м²
Этаж 2
Откройте для себя эту просторную виллу в Boeng Keng Kang 3, расположенную в одном из самых ж…
$3,700
в месяц
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Коммерческое помещение 888 м² в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение 888 м²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 888 м²
Повысьте свой бизнес с помощью этого исключительного 3-этажного коммерческого дома для аренд…
$10,000
в месяц
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Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Наслаждайтесь комфортным проживанием в этой полностью меблированной квартире площадью 53 кв.…
$350
в месяц
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Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Эта просторная 2-комнатная обслуживаемая квартира расположена в просторном районе БКК1 Пномп…
$900
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 128 м²
Этаж 1
Этот просторный магазин для аренды в Boeng Keng Kang 3 предлагает широкие возможности для вл…
$1,500
в месяц
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Коммерческое помещение 224 м² в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Коммерческое помещение 224 м²
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 224 м²
Этаж 3
Расположенные в престижном коммерческом здании Elysee на Алмазном острове (Koh Pich), эти ко…
$2,688
в месяц
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Земельные участки в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Площадь 450 м²
Этот земельный участок площадью 18 х 25 м в аренду расположен в оживленном районе Тул Тумпун…
$2,500
в месяц
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Коммерческое помещение 160 м² в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение 160 м²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Разместите свой бизнес в одном из самых активных коммерческих районов Пномпеня. Расположенны…
$1,300
в месяц
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Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Наслаждайтесь роскошной жизнью в этой полностью меблированной 3-комнатной квартире, располож…
$3,200
в месяц
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Кондо 2 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 2
Наслаждайтесь комфортной и доступной жизнью в популярном районе Тул Томпонг. Эта ухоженная к…
$470
в месяц
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Коммерческое помещение 204 м² в Sangkat Mittapheap, Камбоджа
Коммерческое помещение 204 м²
Sangkat Mittapheap, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 204 м²
Этаж 3
Расположенный в очень доступном и оживленном районе недалеко от средней школы Бак-Тук, этот …
$1,500
в месяц
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Вилла 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Этаж 2
Наслаждайтесь уединением и щедрым жилым пространством в этой отдельной вилле, идеально подхо…
$1,800
в месяц
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Земельные участки в Khan Daun Penh, Камбоджа
Земельные участки
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 724 м²
Эта первоклассная коммерческая земля предлагает отличную возможность для бизнеса и инвесторо…
$16,000
в месяц
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Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Наслаждайтесь премиальным городом, живущим в этом полностью меблированном кондоминиуме с 2 с…
$2,000
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этот магазин доступен для аренды по ежемесячной цене аренды 700 долларов. Недвижимость имеет…
$700
в месяц
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Вилла 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 544 м²
Этаж 2
Испытайте комфортную и престижную жизнь с этой просторной виллой в аренду в Тонле Бассак, Ча…
$4,500
в месяц
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Коммерческое помещение 250 м² в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение 250 м²
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Площадь 250 м²
Это коммерческое пространство первого этажа, расположенное в самом сердце BKK1, обеспечивает…
$2,000
в месяц
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Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1
Наслаждайтесь комфортным проживанием в этой полностью меблированной 80-километровой обслужив…
$650
в месяц
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Кондо 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 55
Исследуйте комфортабельный город, живущий в этой очаровательной 3-местной, 2-банной квартире…
$1,500
в месяц
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Вилла 4 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Эта полностью меблированная угловая вилла доступна для аренды в популярном районе Чип Монг 6…
$1,500
в месяц
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Коммерческое помещение в Khan Daun Penh, Камбоджа
Коммерческое помещение
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этот магазин доступен для аренды в районе Чактомук недалеко от Королевского дворца, предлага…
$2,500
в месяц
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Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Эта полностью меблированная 1-комнатная квартира расположена в районе BKK3, Boeung Keng Kang…
$400
в месяц
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Коммерческое помещение 250 м² в Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение 250 м²
Sangkat Phsar Depou Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 14
Количество спален 14
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 250 м²
Этаж 4
Этот большой магазин для аренды в Тул-Корке предлагает широкие возможности для инвесторов ил…
$4,500
в месяц
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Вилла 5 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 720 м²
Этаж 3
Расположенная вдоль улицы 488, эта просторная трехэтажная вилла предлагает отличную возможно…
$3,500
в месяц
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Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5
Наслаждайтесь стильным городом, живущим в этом полностью меблированном угловом блоке площадь…
$800
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Коммерческое помещение 200 м²
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 200 м²
Этаж 2
Откройте для себя просторный 2-этажный дом в аренду в быстро развивающемся районе Хрой Чангв…
$1,000
в месяц
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Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Наслаждайтесь комфортным городом, живущим в этом полностью меблированном кондоминиуме площад…
$550
в месяц
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Типы недвижимости в Пномпене

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дома
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