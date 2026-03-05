Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда недвижимости в Khan Dangkao, Камбоджа

дома
11
22 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Sangkat Prey Sa, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Prey Sa, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Расположенный внутри Borey Chip Mong The Landmark 50m, Preysor Street, эта красивая полность…
$2,200
в месяц
Дом 3 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 3
Этот очаровательный угловой дом предлагает яркое и комфортное жилое пространство в тихом рай…
$600
в месяц
Земельные участки в Khan Dangkao, Камбоджа
Земельные участки
Khan Dangkao, Камбоджа
Площадь 2 355 м²
Prime Commercial Land for Rent on Hun Sen 50m Street Discover the perfect location for your …
$3,000
в месяц
Дом 8 комнат в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 168 м²
Этаж 3
Эти два соединенных угловых дома расположены в Борей Чип Монг 50 м, хорошо спланированной жи…
$1,500
в месяц
Земельные участки в Khan Dangkao, Камбоджа
Земельные участки
Khan Dangkao, Камбоджа
Площадь 3 200 м²
This 3,200 sqm land, with a practical 40m x 80m layout, is well-positioned along Tumnup 7 Ma…
$8,000
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Roluoh, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Roluoh, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 236 м²
Этаж 2
Эта 2-этажная вилла расположена внутри хорошо организованного сообщества Borey ML Green Land…
$1,500
в месяц
Земельные участки в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Площадь 2 100 м²
Этот земельный участок площадью 2100 кв. м с фасадом 30 м и глубиной 70 м стратегически расп…
$3,150
в месяц
Вилла 4 комнаты в Sangkat Spean Thmor, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Spean Thmor, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Этаж 2
Просторная и роскошная вилла доступна для аренды в сообществе Borey Peng Heng. Расположенная…
$850
в месяц
Вилла 5 комнат в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 231 м²
Этаж 2
Эта премиальная вилла с 5 спальнями в аренду в Borey ML, Хан Дангкор, предлагает исключитель…
$1,500
в месяц
Земельные участки в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Площадь 3 000 м²
Огромный коммерческий угловой лот для аренды на улице 50 м! (3 000 кв. м) Не упустите эту ре…
$2,700
в месяц
Дом в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом
Khan Dangkao, Камбоджа
Площадь 128 м²
Этаж 1
Магазин для аренды на Hun Sen Blvd Это отличная возможность арендовать просторный магазин в …
$1,300
в месяц
Дом 4 комнаты в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 135 м²
Этаж 3
Расположенный в спокойном Борей Чанкири в Хан Дангкоре, этот очаровательный дом предлагает и…
$900
в месяц
Земельные участки в Khan Dangkao, Камбоджа
Земельные участки
Khan Dangkao, Камбоджа
Площадь 1 000 м²
Этот земельный участок площадью 1000 кв.м с планировкой 20 м х 50 м расположен вдоль дороги …
$4,000
в месяц
Вилла 5 комнат в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 346 м²
Эта потрясающая вилла предлагает исключительное жилое пространство с современной планировкой…
$15,000
в месяц
Вилла 5 комнат в Khan Dangkao, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Эта просторная вилла, расположенная в Borey Chip Mong Dangkor, предлагает комфортную и частн…
$3,000
в месяц
Земельные участки в Khan Dangkao, Камбоджа
Земельные участки
Khan Dangkao, Камбоджа
Площадь 1 000 м²
Стоимость аренды в 1000 долларов за 1000 кв.м. коммерческой земли на улице Хун Сен кажется н…
$1,000
в месяц
Земельные участки в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Площадь 2 504 м²
Расположенный на юге Пномпеня, этот земельный участок площадью 2504 кв.м. сразу же доступен …
$2,000
в месяц
Вилла в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Вилла
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Площадь 600 м²
Этаж 3
Побег на эту изысканную виллу в аренду в спокойном районе Хан Дангкор, предлагая идеальное с…
$1,200
в месяц
Земельные участки в Khan Dangkao, Камбоджа
Земельные участки
Khan Dangkao, Камбоджа
Площадь 723 м²
Are you looking for a prime land rental opportunity along the 60-meter road? This strategica…
$2,500
в месяц
Земельные участки в Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Prek Kampeus, Камбоджа
Площадь 3 400 м²
Главная Коммерческая земля для аренды на улице 7 Макара! Прекрасная возможность арендовать б…
$1,000
в месяц
Земельные участки в Khan Dangkao, Камбоджа
Земельные участки
Khan Dangkao, Камбоджа
Площадь 2 250 м²
Excellent Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd This is a fantastic opportunity to lease …
$9,000
в месяц
Земельные участки в Khan Dangkao, Камбоджа
Земельные участки
Khan Dangkao, Камбоджа
Площадь 562 м²
Commercial Land for Rent on Hun Sen 50m Street Secure the ideal spot for your business with …
$1,500
в месяц
