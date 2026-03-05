Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Toul Kork
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Khan Toul Kork, Камбоджа

квартиры
78
дома
6
коммерческая недвижимость
8
94 объекта найдено
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
[Площадь времени 3] Кондо 2BR/1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 650$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$650
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в популярном районе Тул-Корк, эта 1-комнатная, 1-комнатная квартира предлагает…
$650
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 700 м²
Этаж 2
Расположенная на улице 592 в самом сердце Хан-Тул-Корка, в нескольких шагах от Босс-билдинга…
$6,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 5
Ищете удобное и доступное жилое пространство в одном из самых оживленных районов Пномпеня? Э…
$1,350
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта премиальная квартира с одной спальней предлагает щедрую жилую площадь 136 кв.м. и доступ…
$1,080
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Этаж 5
Откройте для себя исключительную инвестиционную возможность с этим отелем, доступным для аре…
$15,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 9
Испытайте современную жизнь в исключительной ценности с этой хорошо спроектированной двухком…
$700
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 13
Этаж 3
Хорошо расположенное здание теперь доступно для аренды вдоль оживленной деловой дороги в цен…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 20
Если вы ищете стильный и удобный кондоминиум, этот блок с 1 спальней на 20-м этаже Тайм-скве…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира площадью 49 кв.м. полностью меблирована и предназначена для комфорта. Он имеет …
$500
в месяц
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Дом 7 комнат
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 540 м²
Этаж 2
Откройте для себя изысканную городскую жизнь в этой обширной роскошной вилле в аренду в Хан-…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта роскошная 2-комнатная квартира предлагает 97 кв.м современной жилой площади в Тул-Корке …
$3,018
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Эта полностью меблированная 1-комнатная квартира предлагает идеальное сочетание комфорта, уд…
$380
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта просторная квартира площадью 59 квадратных метров предлагает одну спальню и одну ванную …
$750
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этот красиво оформленный семейный номер с 2 спальнями расположен в хорошо управляемом обслуж…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Живите в самом сердце действия! Эта просторная 2-комнатная квартира идеально расположена на …
$750
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6
Этот уютный и хорошо обставленный кондоминиум с 1 спальней является фантастическим вариантом…
$350
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Опыт яркой городской жизни в этой очаровательной 2-комнатной, 1-комнатной квартире в аренду!…
$280
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной обстановкой, этот однокомнатный блок в…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Откройте для себя эту элегантную 3-комнатную квартиру, расположенную в самом сердце района Т…
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Эта совершенно новая 2-комнатная квартира предлагает современное жилое пространство, адаптир…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 10
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной обстановкой, этот трехкомнатный блок н…
$900
в месяц
Оставить заявку
Вилла в Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Камбоджа
Вилла
Sangkat Teuk Lak Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 180 м²
Этаж 2
Первичное коммерческое здание в аренду прямо на улице 265, напротив Королевского университет…
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Эта хорошо оборудованная 1-комнатная, 1-комнатная квартира расположена в желательном районе …
$700
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 26
Если вы ищете современный и безопасный дом с отличной обстановкой, этот двухкомнатный блок н…
$650
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 15
Эта просторная однокомнатная квартира предлагает 68 кв.м комфортабельного жилого пространств…
$1,100
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная 2-комнатная, 2-комнатная квартира расположена в районе Тул-Корк и предлагает …
$950
в месяц
Оставить заявку
Студия в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Студия
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Откройте для себя живую городскую жизнь! Эта дружеская квартира-студия в аренду в Туол Кук, …
$200
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Teuk Lak Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Этаж 3
Два смежных 3-этажных домов связи теперь доступны для аренды в очень востребованном коммерче…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phsar Depou Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 7
Эта современная и хорошо спроектированная студия 50m2 предлагает идеальное сочетание комфорт…
$250
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти