Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chamkar Mon
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Khan Chamkar Mon, Камбоджа

квартиры
161
дома
36
205 объектов найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 32
Добро пожаловать в эту очаровательную кондоминиум с 1 кроватью и 1 ванной в самом сердце Чам…
$600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 10
Зайдите в современный город, живущий с этой просторной 1-комнатной квартирой, идеально распо…
$600
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Площадь 451 м²
Это свойство предлагает общий размер земли 451 кв.м (15,5 м х 28 м) с общей полезной площадь…
$3,500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 2
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями и 6 ванными комнатами предлагает современный комфорт и у…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Просторный магазин для аренды на улице 135 Это отличная возможность арендовать просторный ма…
$900
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Этаж 3
Откройте для себя эту ухоженную 3-этажную виллу в тихом районе Phsar Daeum Thkov. Сидя на 8 …
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2
Ищете удобное и доступное место для проживания в Тул Томпонг 1? Эта квартира с одной спальне…
$500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 12
Эта современная студия площадью 38 кв.м. расположена на 11-м и 12-м этажах, откуда открывает…
$600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Этаж 15
Премиум 3-комнатная, 3-комнатная квартира теперь доступна для аренды в востребованном районе…
$3,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта современная однокомнатная квартира наполнена отличным естественным светом и воздушным по…
$600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
Эта 1-комнатная квартира, расположенная на 1-м этаже в районе Psa Derm Thkov, предлагает 47 …
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта хорошо спроектированная двухкомнатная квартира предлагает щедрое жилое пространство и ко…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта очаровательная 2-комнатная, 1-комнатная квартира идеально расположена в самом сердце Тон…
$750
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 100 м²
Этаж 2
Привлекательный магазин для аренды на улице 155 Это отличная возможность арендовать просторн…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Эта просторная двухкомнатная квартира предлагает практичную и хорошо спланированную планиров…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта комфортабельная однокомнатная квартира расположена в районе Phsar Derm Thkov и предлагае…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Этаж 3
Испытайте современную жизнь в этом стильном дуплексе с 1 спальней, 2 ванными комнатами, расп…
$1,600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
[Boeng Trabek Area] Кондо 1BR/1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 550$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$550
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 486 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла теперь доступна для аренды в тихом и центральном районе Сангкат Боэн Тр…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта студия площадью 37 м2 предлагает стильное и эффективное жилое пространство, идеально под…
$800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта просторная квартира расположена в Тонле-Бассак и доступна за 1500 долларов в месяц. Он п…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 140 м²
Этаж 3
Этот просторный 3-этажный дом в Boeung Keng Kang 1 предлагает идеальное сочетание комфорта, …
$2,900
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта квартира площадью 150 м2 предлагает удобное и современное жилое пространство с 2 спальня…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2
Кондоминиум расположен недалеко от рынка Boeung Trabek (1 минута), рынка Toul Tom Poung (5 м…
$320
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 10
Эта просторная двухэтажная квартира расположена в очень востребованном районе Тонле Басак. С…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
[Boeng Trabek Area] Кондо 1BR/1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 550$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$550
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Обслуживаемый многоквартирный дом, расположенный в районе Boeng Trabaek в Пномпене, районе, …
$600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
[Queston Residence] Кондо 1BR/1 Ванная комната 💵 Стоимость аренды: 800$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта совершенно новая квартира идеально расположена в самом сердце Тул Томпонг, предлагая иде…
$750
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта квартира расположена в Тонле Бассак и доступна за 1000 долларов в месяц. Он имеет две сп…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти