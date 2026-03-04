Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Пномпень
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Пномпене, Камбоджа

Khan Dangkao
11
Khan Sen Sok
18
Khan Boeng Keng Kang
34
Khan Chbar Ampov
8
Показать больше
156 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 97 м²
Этаж 2
Этот комфортабельный 4-комнатный, 5-комнатный дом теперь доступен для аренды в Сенсоке. Недв…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Kakab 1, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Сообщество в Туэк Тла, округ Сен Сок, Пномпень, предлагает широкий выбор просторных и соврем…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 425 м²
Этаж 2
Эта потрясающая вилла с 4 спальнями и 6 ванными комнатами предлагает современный комфорт и у…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Пользуйтесь возможностью арендовать фантастическое п…
$650
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1
Просторный магазин для аренды на улице 135 Это отличная возможность арендовать просторный ма…
$900
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Khan Daun Penh, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 140 м²
Эта просторная 3-комнатная квартира идеально расположена в самом сердце Даун-Пень, Пномпень,…
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Этаж 3
Откройте для себя эту ухоженную 3-этажную виллу в тихом районе Phsar Daeum Thkov. Сидя на 8 …
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 132 м²
Этаж 3
Современный магазин для аренды в престижном Чип Монг 271 Откройте для себя фантастическую во…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Khan Dangkao, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Khan Dangkao, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 126 м²
Этаж 3
Этот очаровательный угловой дом предлагает яркое и комфортное жилое пространство в тихом рай…
$600
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот уютный и доступный дом для аренды в Sangkat Toul Svay Prey 1. Всего з…
$750
в месяц
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 460 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла для аренды в Хан-Беунг-Кенг-Канг расположена в просторном районе недале…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 100 м²
Этаж 2
Привлекательный магазин для аренды на улице 155 Это отличная возможность арендовать просторн…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Вилла 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 377 м²
Этаж 1
Эта элегантная вилла в аренду в Хан-Даун-Пень предлагает сочетание комфорта и удобства, что …
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 184 м²
Этаж 2
Этот просторный 2,5-этажный дом расположен на участке 8 м х 23 м с эффективной планировкой з…
$2,600
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 368 м²
Эта впечатляющая угловая вилла королевы в районе Русси Кео предлагает исключительное простра…
$6,500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 486 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла теперь доступна для аренды в тихом и центральном районе Сангкат Боэн Тр…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 140 м²
Этаж 3
Этот просторный 3-этажный дом в Boeung Keng Kang 1 предлагает идеальное сочетание комфорта, …
$2,900
в месяц
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Вилла 4 комнаты
Sangkat Krang Thnong, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 467 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла теперь доступна для аренды в тихом районе Сангкат Кранг Тнонг, предлага…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Эта элегантная трехэтажная вилла предлагает просторные жилые помещения, наполненные естестве…
$6,500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 12 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Вилла 12 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 510 м²
Этаж 2
Расположенная в престижном Khan Boeung Keng Kong 1, эта просторная вилла занимает 510 кв.м з…
$5,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Дом 7 комнат
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 540 м²
Этаж 2
Откройте для себя изысканную городскую жизнь в этой обширной роскошной вилле в аренду в Хан-…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Dangkao, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Dangkao, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 168 м²
Этаж 3
Эти два соединенных угловых дома расположены в Борей Чип Монг 50 м, хорошо спланированной жи…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 59 м²
Этаж 3
Расположенный в тихом, но удобном районе Сен Сок, этот дом с 4 спальнями и 5 ванными комната…
$600
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Площадь 350 м²
Этаж 1
Пространство для аренды на улице 271 Отличная возможность для вашего бизнеса ждет вас! Этот …
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4
Эта потрясающая 1-комнатная квартира, расположенная на 4-м этаже (только лестница), предлага…
$600
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Эта недавно оформленная вилла-близнец расположена в Borey Hi-Tech на Национальной дороге No …
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Площадь 510 м²
Этаж 2
Этот арендованный магазин расположен в Boeng Keng Kang, одном из самых популярных и быстрора…
$4,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 88 м²
Этаж 3
Просторный магазин для аренды на улице 135 Это отличная возможность арендовать просторный ма…
$1,700
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Sen Sok, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 90 м²
Этаж 4
Этот 4-этажный дом расположен на земельном участке площадью 5 х 18 м с площадью здания 5 х 1…
$900
в месяц
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 80 м²
Этаж 5
Привлекательный магазин для аренды на Hun Sen Blvd Это отличная возможность арендовать прост…
$3,000
в месяц
Оставить заявку

Типы недвижимости в Пномпене

виллы
Realting.com
Перейти