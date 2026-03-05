Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Mean Chey
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Khan Mean Chey, Камбоджа

квартиры
43
дома
21
82 объекта найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этот полностью меблированный кондоминиум предлагает 49 кв.м комфортабельной жилой площади по…
$450
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Площадь 322 м²
Looking for a spacious and affordable land plot for rent? This land in Boeung Tumpun 2 is no…
$500
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Площадь 240 м²
Этаж 5
Premier Corner Shophouse для аренды на Hun Sen Blvd Это феноменальная возможность арендовать…
$15,000
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Stueng Mean Chey 2, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Stueng Mean Chey 2, Камбоджа
Площадь 1 386 м²
Massive Commercial Land for Rent on Street 371 Here is a simple and attractive property list…
$5,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта комфортабельная 2-комнатная квартира доступна для аренды по 700 долларов в месяц, а Wi-F…
$700
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Эта красиво меблированная квартира предлагает 110 кв.м жилой площади с двумя спальнями и бол…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Площадь 3 006 м²
Prime Commercial Land on Hun Sen Blvd This expansive plot of commercial land offers a rare o…
$22,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 48
Испытайте современный город, живущий в Urban Village, где эта полностью меблированная 3-комн…
$1,400
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Этаж 42
Современное жилое сообщество смешанного использования в Пномпене, которое сочетает современн…
$700
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 13
[Версальская площадь] Студия Condo Studio Room 💵 Стоимость аренды: 450$/месяц 📆 Доступно: Ад…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Эта квартира расположена в Боэн Тумпуне и доступна за 750 долларов в месяц. Он имеет две спа…
$750
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 51
Испытайте современный город, живущий в Urban Village, где эта полностью меблированная 1-комн…
$500
в месяц
Оставить заявку
Студия в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Студия
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Откройте для себя уютный город, живущий в этой очаровательной квартире-студии в аренду, расп…
$170
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 64 м²
Этаж 3
Прайм-магазин для аренды на High-Traffic Street 271 Вот краткий и привлекательный список нед…
$950
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 35
Эта 3-комнатная, 2-комнатная квартира расположена на 35-м этаже, предлагая открытый вид и ко…
$1,100
в месяц
Оставить заявку
Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Эта современная резиденция на этапе 1 предлагает комфортабельное проживание в городе с беспл…
$700
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 165 м²
Этаж 3
Эта трехэтажная вилла, расположенная в хорошо спланированном сообществе Borey Peng Huoth, St…
$1,600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Эта просторная 3-комнатная квартира предлагает общую площадь 215 квадратных метров с четырьм…
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7
Этот хорошо спроектированный блок площадью 151 кв.м. имеет 3 спальни и 2 ванные комнаты, пре…
$1,350
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Площадь 1 400 м²
Отличная коммерческая земля для аренды около 60 м Blvd! 🚀 Обеспечить ваше следующее местопол…
$2,800
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Площадь 1 360 м²
Этот просторный участок площадью 1360 м2 с 20-метровым фасадом в Boeung Tumpun 2 представляе…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 5 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 113 м²
Этаж 2
Доступный магазин для аренды на улице 371 Отличная возможность для вашего бизнеса ждет! Этот…
$550
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Chak Angrae Kraom, Камбоджа
Площадь 9 203 м²
Premier Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd. A premier opportunity for your business aw…
$27,618
в месяц
Оставить заявку
Дом в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Площадь 132 м²
Этаж 3
Современный магазин для аренды в престижном Чип Монг 271 Откройте для себя фантастическую во…
$1,350
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 132 м²
Этаж 3
Современный магазин для аренды в престижном Чип Монг 271 Откройте для себя фантастическую во…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот полностью меблированный кондоминиум с 1 спальней предлагает 54 кв.м комфортабельного жи…
$500
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Площадь 2 500 м²
Prime Commercial Land for Rent on Hun Sen Blvd This spacious commercial land offers a fantas…
$8,750
в месяц
Оставить заявку
Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Откройте для себя комфортный город, живущий в этой полностью меблированной 1-комнатной кварт…
$550
в месяц
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Дом 8 комнат
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 80 м²
Этаж 5
Просторный магазин для аренды на Hun Sen Blvd Это отличная возможность арендовать просторный…
$3,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Boeng Tumpun 1, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 324 м²
Этаж 2
Магазин премиум-класса для аренды на улице 271/432 Это феноменальная возможность арендовать …
$12,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти