Долгосрочная аренда недвижимости в Khan Chroy Changvar, Камбоджа

квартиры
25
дома
4
коммерческая недвижимость
3
34 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 74 м²
Этаж 3
Эта резиденция, расположенная в очень востребованном районе развития OCIC Хана Хроя Чангвара…
$500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 9
Эта стильная 1-комнатная квартира расположена в тихом и живописном районе Chroy Changvar, от…
$950
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Откройте для себя идеальное сочетание современной жизни и безмятежного вида с этой потрясающ…
$500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 31
Храой Чунвар приветствует вас дома! Откройте для себя легкую, яркую жизнь в этой восхититель…
$600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 4 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 4 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 13
Опыт жизни в этой экспансивной 225 кв.м 4-комнатной квартире, расположенной в Chroy Changva …
$2,200
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Morgan EnMaison предлагает живой опыт в стиле лофт, определяемый парящими потолками, открыты…
$400
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Этаж 13
Это хорошо расположенное здание для аренды расположено в районе OCIC, предлагая отличную дос…
$10,000
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 26
Испытайте современную жизнь в этой студии на высоком этаже в Morgan EnMaison, откуда открыва…
$300
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 13
Откройте для себя идеальное сочетание современной жизни и безмятежного вида с этой потрясающ…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 21
Переместитесь в эту просторную трехкомнатную квартиру площадью 121 кв.м., идеально расположе…
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 9
Откройте для себя идеальное сочетание современной жизни и безмятежного вида с этой потрясающ…
$470
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта 2-комнатная квартира предлагает 100 м2 жилой площади с балконами и расположена всего в 5…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Этаж 13
Это хорошо расположенное здание для аренды расположено в районе OCIC, предлагая отличную дос…
$10
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Испытайте премиальную набережную, живущую в этой просторной 1-комнатной квартире площадью 95…
$1,350
в месяц
Оставить заявку
Кондо 4 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 4 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 11
Расположенная на 11-м этаже, эта потрясающая 4-комнатная квартира предлагает беспрецедентный…
$2,300
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Этаж 17
Откройте для себя просторный комфорт в этой очаровательной 3-местной, 3-банной квартире в пр…
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Площадь 4 000 м²
Расположенная в стратегическом районе Пномпеня, эта прямоугольная земля площадью 4000 кв.м. …
$12,000
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 26
Погрузитесь в потрясающий вид на реку и город из этой квартиры-студии в аренду в районе Chro…
$300
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 20
Наслаждайтесь мирным городом, живущим в этой 2-комнатной квартире на 20-м этаже в Sangkat Ch…
$500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 9
Откройте для себя идеальное сочетание современной жизни и безмятежного вида с этой потрясающ…
$450
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Этаж 3
Охватите жизнь комфорта и элегантности в этой исключительной вилле с 5 спальнями для аренды,…
$8,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя дружелюбный кондоминиум, живущий в ярком Chraoy Chongvar, Пномпень! Эта фа…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Эта премиальная кондоминиум с 2 спальнями и 3 ванными комнатами предлагает прекрасный вид на…
$900
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 10
Откройте для себя идеальное сочетание современной жизни и безмятежного вида с этой потрясающ…
$400
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 25
Откройте для себя эту очаровательную 2-местную 2-банную квартиру в оживленном Chraoy Chongva…
$900
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 16
Этот стильный 2-комнатный блок в Morgaen Enmaison предлагает яркое, современное жилое простр…
$600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 12
Если вы ищете кондоминиум с видом на реку, вот в Morgan EnMaison — 2 спальни, 66 кв. м, высо…
$650
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж 3
Откройте для себя следующее семейное убежище в ярком сердце Chraoy Chongvar, Preaek Ta Sek, …
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Земельные участки
Khan Chroy Changvar, Камбоджа
Площадь 1 440 м²
Located in the growing district of Chroy Changvar, this 1,440 sqm rectangle-shaped land offe…
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Это 3-этажное здание идеально расположено вдоль Национальной дороги 6 в Хан-Чрой-Чонгваре, о…
$1,100
в месяц
Оставить заявку
