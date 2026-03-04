Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Камбоджа
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Khan Boeng Keng Kang, Камбоджа

квартиры
150
дома
34
187 объектов найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 8
Опыт современного городского проживания в самом сердце БКК1 с этой стильной и полностью мебл…
$1,550
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Расположенная в BKK1, эта стильная 2-комнатная, 2-комнатная квартира предлагает примерно 90-…
$1,500
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Этаж 25
Это современная минималистическая квартира в стиле дизайна от известного японского застройщи…
$1,500
в месяц
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1
Prime Shop Space for Rent on Street 163 Пользуйтесь возможностью арендовать фантастическое п…
$650
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 7
Эта 1-комнатная квартира стратегически расположена в самом сердце BKK1, в окружении множеств…
$1,600
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 7
Эта 1-комнатная, 2-комнатная квартира предлагает 60 кв.м комфортабельного жилого пространств…
$750
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта трехкомнатная квартира расположена в Boeng Keng Kang Ti Bei вдоль бульвара Монивонг, пре…
$1,500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Испытайте роскошь, живя в этом потрясающем угловом подразделении в самом сердце Хан Боунг Ке…
$1,600
в месяц
Дом 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Дом 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 1
Откройте для себя этот уютный и доступный дом для аренды в Sangkat Toul Svay Prey 1. Всего з…
$750
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Наслаждайтесь современной городской жизнью в этой полностью меблированной 1-комнатной кварти…
$900
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта просторная квартира-студия в БКК1 предлагает щедрую планировку площадью 92 кв.м. с хорош…
$950
в месяц
Вилла 6 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Вилла 6 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 460 м²
Этаж 2
Эта просторная вилла для аренды в Хан-Беунг-Кенг-Канг расположена в просторном районе недале…
$3,000
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта полностью меблированная однокомнатная квартира расположена в Beung Keng Kang 3, предлага…
$500
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 41
Эта полностью меблированная 2-комнатная, 1-комнатная квартира предлагает 58 м2 современной ж…
$950
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Расположенная в районе БКК, эта просторная однокомнатная квартира предлагает современный ком…
$850
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Испытайте современный городской образ жизни в этой стильной квартире-студии, расположенной н…
$400
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Bei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Все подразделения находятся в хорошем состоянии и тщательно подготовлены к немедленному пере…
$450
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 3
Эта просторная 1-комнатная квартира теперь доступна для аренды в оживленном районе Хан Бён К…
$1,150
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот 1-комнатный, 1-комнатный блок предлагает продуманно спроектированную жилую площадь 51 к…
$550
в месяц
Вилла 12 комнат в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Вилла 12 комнат
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 12
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 12
Площадь 510 м²
Этаж 2
Расположенная в престижном Khan Boeung Keng Kong 1, эта просторная вилла занимает 510 кв.м з…
$5,000
в месяц
Кондо 2 комнаты в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Живите в стиле и комфорте с этой красиво оформленной 2-комнатной квартирой, предлагающей умн…
$1,000
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Расположенная в самом сердце BKK1, эта элегантная 3-комнатная, 3-комнатная квартира предлага…
$3,000
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этот студийный блок предлагает 35 кв.м комфортабельного жилого пространства в самом сердце B…
$400
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта хорошо спроектированная квартира имеет одну кровать королевского размера, одну ванную ко…
$850
в месяц
Земельные участки в Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 765 м²
Strategic Commercial Land for Rent on Mao Sae Tung Boulevard This is a fantastic opportunity…
$4,000
в месяц
Кондо 3 комнаты в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта роскошная 3-комнатная, 2-комнатная квартира занимает 120 кв.м. и расположена на высоком …
$3,100
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8
Расположенная в центральной и удобной зоне BKK1, эта 1-комнатная, 1-комнатная квартира предл…
$950
в месяц
Дом в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Дом
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Площадь 510 м²
Этаж 2
Этот арендованный магазин расположен в Boeng Keng Kang, одном из самых популярных и быстрора…
$4,000
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Шаг в высококлассный город, живущий с этой просторной 80-километровой однокомнатной квартиро…
$1,500
в месяц
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 13
Расположенная в желательном районе Boeung Keng Kang 1, эта 1-комнатная квартира предлагает к…
$650
в месяц
