Долгосрочная аренда недвижимости в Khan Daun Penh, Камбоджа

квартиры
52
дома
8
коммерческая недвижимость
8
70 объектов найдено
Кондо 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя комфортный город, живущий в этой полностью меблированной 1-комнатной кварт…
$550
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Эта совершенно новая исполнительная студия, расположенная в главной зоне КБР Пномпеня, предл…
$1,296
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
$1,600
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Опыт жизни на берегу реки в этой просторной квартире площадью 100 квадратных метров, идеальн…
$1,040
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта частная резиденция расположена в тихом районе Даун Пенх, всего в нескольких минутах ходь…
$550
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Расширенное розничное пространство в центральном магазине Doun Penh Prime Doun Penh для арен…
$2,300
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 88 м²
Этаж 4
Раскройте весь потенциал вашего бизнеса или образа жизни с помощью этого первоклассного комм…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Расположен в историческом районе Wat Phnom, район Daun Penh. Просторная двухкомнатная и трех…
$1,400
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Daun Penh, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя изысканный город, живущий в этой роскошной 91 кв.м однокомнатной квартире,…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Дом 3 комнаты
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Эта очаровательная 3-комнатная квартира идеально подходит для семей, ищущих комфорт, удобств…
$1,300
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Kandal Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта уютная обслуживаемая квартира предлагает комфортное жилое пространство площадью 55 кв.м.…
$450
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта щедрая 2-комнатная квартира предлагает 106,32 кв. м комфортной и современной жилой площа…
$1,650
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Откройте для себя роскошный город, живущий в этом обширном 190 кв.м, 3-комнатной квартире, р…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Площадь 2 137 м²
Эта арендованная земля расположена в Ou Russey вдоль Национальной дороги 1, одного из основн…
$25,000
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Этот магазин площадью 15 м × 16 м является настоящим коммерческим активом, расположенным в о…
$4,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта удобная однокомнатная квартира доступна для аренды по 700 долларов в месяц и поставляетс…
$700
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Откройте для себя комфортную жизнь в этой хорошо оборудованной 1-комнатной квартире, располо…
$480
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 24
"🏙️ Город Посмотреть Condo - Prime Boeung Kark Просторная 2-комнатная, 80 кв.м на 24-м этаже…
$900
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Это просторное и хорошо оборудованное исполнительное подразделение с 1 спальней (66-70 кв. м…
$1,767
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этот блок предлагает удобное и стильное жилое пространство, идеально подходящее для семей ил…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 6
Стильные мезонинные апартаменты с 1 спальней теперь доступны для аренды в Даун Пенхе, одном …
$330
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этот просторный и хорошо оборудованный люксовый блок с 1 спальней (50-55 кв. м) доступен для…
$1,532
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта современная и просторная квартира предлагает комфортабельный город, живущий в центре Дау…
$1,800
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Wat Phnom, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 5
Ощутите очарование городской жизни с этой красиво оформленной квартирой площадью 65 кв.м. на…
$750
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Boeng Reang, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта просторная 2-комнатная, 2-комнатная квартира предлагает 120 м2 комфортной жилой площади …
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 490 м² в Khan Daun Penh, Камбоджа
Коммерческое помещение 490 м²
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 490 м²
Этаж 3
Это просторное угловое торговое подразделение площадью 490 квадратных метров на 3-м этаже Ex…
$15
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 16 м² в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение 16 м²
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Площадь 16 м²
Этаж 11
Преобразуйте свою бизнес-среду с современным и хорошо расположенным офисным пространством по…
$416
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этот 2-комнатный номер Premier ( 120-127 кв.м.) доступен для аренды в оживленном районе Бён …
$2,992
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Phsar Thmey Ti Pir, Камбоджа
Этаж 2
Этот арендованный магазин стратегически расположен в Ou Russey вдоль бульвара Монивонг, одно…
$9,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Daun Penh, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира-студия с ванной предлагает 50 кв.м комфортабельной жилой площади и доступна за …
$1,178
в месяц
Оставить заявку
