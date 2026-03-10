Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chbar Ampov
  4. Долгосрочная аренда

Долгосрочная аренда недвижимости в Khan Chbar Ampov, Камбоджа

квартиры
20
дома
8
коммерческая недвижимость
4
34 объекта найдено
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Этаж 10
Ваше идеальное городское убежище ждет вас! Этот очаровательный кондоминиум с 1 спальней в же…
$250
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 18
Откройте для себя идеальный городской побег! Этот дружелюбный кондоминиум с 1 спальней и 1 в…
$300
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 14
Эта полностью меблированная квартира для аренды расположена на 14-м этаже и поставляется со …
$350
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 27
Этот полностью меблированный кондоминиум с 2 спальнями и 1 ванной комнатой на 27-м этаже Vue…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 308 м²
This prime land along National Road 1 in Khan Chbar Ampov presents an outstanding rental opp…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Этаж 2
Магазин для аренды вдоль Национальной дороги 1 в переполненном районе с высоким трафиком. Бл…
$2,500
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки в Sangkat Prek Aeng, Камбоджа
Земельные участки
Sangkat Prek Aeng, Камбоджа
Площадь 3 105 м²
Эта обширная земля стратегически расположена вдоль главной дороги в быстро растущем районе, …
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Кондо 3 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 3 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 34
Panthouse, расположенный в Koh Norea, предлагает современные прибрежные районы, расположенны…
$4,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 7
Откройте для себя идеальную аренду в оживленных Чбар Ампов, Нирут, Пномпень! Этот очаровател…
$600
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Этаж 5
Это 5-этажное здание находится на главной дороге Национальной дороги 1 в Хан-Чбар-Ампове, од…
$2,200
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Обнимите оживленный город, живущий в этой восхитительной 2-комнатной квартире, доступной для…
$500
в месяц
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 5 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Этаж 3
Эта элегантная трехэтажная вилла предлагает просторные жилые помещения, наполненные естестве…
$6,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 18
Идеальный городской оазис ждет вас! Откройте для себя эту очаровательную кондоминиум с 1 спа…
$280
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Коммерческое помещение
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 1
Этот магазин для аренды расположен вдоль Национальной дороги 1, в быстро развивающемся и ожи…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Откройте для себя эту восхитительную 2-х кровать, 2-х ванную квартиру для аренды в оживленно…
$680
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 80 м²
Этаж 3
Расположен в искомом Борей Пэн Сообщество Huot, этот красиво меблированный связанный дом пре…
$1,400
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 8
Эта полностью меблированная квартира для аренды расположена на 8-м этаже и поставляется со в…
$400
в месяц
Оставить заявку
Коммерческое помещение 450 м² в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Коммерческое помещение 450 м²
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 450 м²
Этаж 1
Просторный и качественный склад доступен для аренды в удобном жилом районе Хан Чбар Ампов. Э…
$1,200
в месяц
Оставить заявку
Вилла 7 комнат в Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Вилла 7 комнат
Ta Ngov Kandal, Камбоджа
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Этаж 2
Эта элегантная вилла Queen расположена в Borey Peng Huoth Beong Snor и доступна для аренды п…
$5,000
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Дом 6 комнат
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Эта недавно оформленная вилла-близнец расположена в Borey Hi-Tech на Национальной дороге No …
$2,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 24
Эта современная угловая квартира на 24-м этаже предлагает потрясающий вид на реку и имеет до…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 201 м²
Этаж 3
Вы ищете уникальный дом с сочетанием современной жизни и естественной среды? Этот красиво оф…
$1,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Кондо 1 комната
Sangkat Chbar Ampov Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Эта квартира-студия площадью 44 квадратных метра предлагается в аренду по цене 400 долларов …
$400
в месяц
Оставить заявку
Пентхаус 3 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Пентхаус 3 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 34
Повысьте свой образ жизни в этой потрясающей 3-местной, 3-банной пентхаусной квартире в жела…
$4,500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 12
Этот полностью меблированный кондоминиум с 2 спальнями в Vue Aston предлагает спокойный и ст…
$800
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Дом 4 комнаты
Sangkat Veal Sbov, Камбоджа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 145 м²
Это хорошая возможность для тех, кто ищет красивый связанный дом, который предлагает роскошн…
$1,000
в месяц
Оставить заявку
Кондо 2 комнаты в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 2 комнаты
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 17
Откройте для себя восхитительную жизнь в этой очаровательной 2-комнатной, 1-комнатной кварти…
$500
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Откройте для себя идеальное городское убежище! Эта очаровательная 1-местная, 1-ванная кварти…
$270
в месяц
Оставить заявку
Студия 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Студия 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 16
Наслаждайтесь жизнью на берегу реки в Vue Aston, одном из самых живописных проектов кондомин…
$350
в месяц
Оставить заявку
Кондо 1 комната в Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Кондо 1 комната
Khan Chbar Ampov, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Эта 1-комнатная, 1-комнатная квартира предлагает 60 кв.м продуманного жилого пространства в …
$550
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти