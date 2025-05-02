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Квартиры с террасой в Пномпене, Камбоджа

Khan Prampi Makara
5
Khan Boeng Keng Kang
4
Khan Chamkar Mon
3
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1 объект найдено
Кондо в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Кондо
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 33
Продаются дизайнерские апартаменты в самом центре города Пномпень под управлением пятизвездо…
$174,038
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Типы недвижимости в Пномпене

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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