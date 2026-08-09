Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Пномпень
  4. Жилая
  5. Студия

Студии в Пномпене, Камбоджа

;
Khan Boeng Keng Kang
3
Khan Daun Penh
4
Студия Удалить
Очистить
15 объектов найдено
Студия 1 комната в Пномпень, Камбоджа
Студия 1 комната
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 29/60
Квартира-студия «под ключ» площадью 31 м.кв. на 29 этаже жилого комплекса при бронировании д…
$98,890
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 19
Расположенный рядом с Aeon Mall 1, этот потрясающий кондоминиум-студия в The Penthouse Resid…
$99,990
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 20
Crown Towers Condo - это 30-этажный высотный жилой кондоминиум, расположенный в Sangkat Phno…
$58,500
Оставить заявку
LDV InvestLDV Invest
Студия 1 комната в Пномпень, Камбоджа
Студия 1 комната
Пномпень, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Комплекс UC88 Wyndham Garden - BKK1 | Phnom Penh | Cambodia. Апартаменты в UC88 Wyndham G…
$128,700
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Студия 1 спальня
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Студия аренды в Le Condé BKK1Полностью меблированный студийный блок доступен на 23-м этаже L…
$79,999
Оставить заявку
Студия в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Студия
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Площадь 29 м²
Этаж 20/43
Жилой комплекс в самом сердце Пномпеня, в районе Беунг Кенг Канг.Объект с высокой окупаемост…
$153,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Студия 1 спальня в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Студия 1 спальня
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Собственная стильная студийная резиденция в башне G.A.T.O, знаковая 67-этажная роскошная зас…
$98,115
Оставить заявку
Студия 1 комната в Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Boeng Trabaek, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 15
Расположенный рядом с Aeon Mall 1, этот потрясающий кондоминиум-студия в The Penthouse Resid…
$89,990
Оставить заявку
Студия в Khan Daun Penh, Камбоджа
Студия
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 38 м²
Этаж 32
R&F City MIRO – это завершенный роскошный жилой проект в районе Меан Чей, южнее центрального…
$50,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Студия в Пномпень, Камбоджа
Студия
Пномпень, Камбоджа
Площадь 38 м²
🔰 АПАРТАМЕНТ В ФНОМ ПЕНЕ: COMPLETED 2023 COMPLEX WITH RIVER VIEW & UP TO 7% ROIОписание:🏙️ Л…
Цена по запросу
Оставить заявку
Студия в Khan Daun Penh, Камбоджа
Студия
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 32 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$75,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Студия в Khan Daun Penh, Камбоджа
Студия
Khan Daun Penh, Камбоджа
Площадь 40 м²
Количество этажей 43
43-этажное многофункциональное здание, построенное надежным застройщиком! Комплекс располож…
$80,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения
English, Русский, Türkçe
Студия 1 комната в Khan Daun Penh, Камбоджа
Студия 1 комната
Khan Daun Penh, Камбоджа
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 6/32
Загадочная и классная Камбоджа! Камбоджа расположена в юго-восточной Азии.Большая часть т…
$71,613
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Студия 1 спальня
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
CEO Center is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$217,970
Оставить заявку
Студия 2 комнаты в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Студия 2 комнаты
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$430,282
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти