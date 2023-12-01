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Квартиры-студии в Пномпень, Камбоджа

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2 объекта найдено
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Пномпень, Камбоджа
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пномпень, Камбоджа
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 23/32
Студия с балконом на 23 этаже грандиозной башни — первого в Пномпене жилого комплекса с сист…
€126,000
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Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Пномпень, Камбоджа
Студия 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Пномпень, Камбоджа
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 19/39
Элитная студия с большой ванной комнатой и полностью оборудованной кухней. Грамотное зониров…
€102,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Real Estate AVANGARD
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Пномпень, Камбоджа

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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