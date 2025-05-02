Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Пномпень
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Бассейн

Квартиры с бассейном в Пномпене, Камбоджа

Khan Prampi Makara
5
Khan Boeng Keng Kang
4
Khan Chamkar Mon
3
Квартира Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Студия 1 комната в Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Студия 1 комната
Sangkat Phnom Penh Thmei, Камбоджа
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 14/32
R&F City Miro — это недавно построенный жилой комплекс в районе Мин Чей, второстепенном мест…
$53,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Зарубежная недвижимость
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Кондо
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 43
Продаются дизайнерские апартаменты с 1 спальней и полной меблировкой, предлагающие много мес…
$139,466
Оставить заявку
Кондо в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Кондо
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 33
Продаются дизайнерские апартаменты в самом центре города Пномпень под управлением пятизвездо…
$174,038
Оставить заявку
Кондо в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 45
Продаются дизайнерские полностью меблированные апартаменты FREEHOLD, расположенные в центре …
$179,132
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Пномпене

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Пномпене, Камбоджа

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти