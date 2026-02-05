Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Камбоджа
  3. Khan Toul Kork
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Khan Toul Kork, Камбоджа

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/39
СТАРТ ПРОДАЖ. ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАСКУПЛЕНО 30% КВАРТИР. САМЫЙ ЦЕНТР ПНОМПЕНЯ. Открыт presale…
$97,974
