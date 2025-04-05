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Квартиры в Khan Sen Sok, Камбоджа

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2 объекта найдено
Квартира 8 комнат в Khan Sen Sok, Камбоджа
Квартира 8 комнат
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 200 м²
Этаж 3/3
Насладитесь воплощением роскошной жизни в Кхмуне в Пномпене, потрясающем доме с рядами и тер…
$279,779
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 8 комнат в Khan Sen Sok, Камбоджа
Квартира 8 комнат
Khan Sen Sok, Камбоджа
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
Насладитесь воплощением роскошной жизни в оживленном и оживленном районе Сангкат Расси Кео в…
$169,680
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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Рейтинг 4.9 / 5:
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