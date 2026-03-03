Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Mean Chey
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Khan Mean Chey, Камбоджа

Квартира Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 10/28
Luxury APARTMENT For The 10th FIVE - Готовы остаться 🌟Апартаменты 10 этажа G10-10 Камбоджа (…
$41,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
Polski
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Kingston Royale — просторная 2-спальная спальня в Бён ТомпунеОпыт городской жизни в Kingston…
$60,229
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Кондо
Sangkat Chak Angrae Leu, Камбоджа
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Кингстон Рояль - Современный город, живущий в Бён ТомпунеОткройте для себя элегантность 1-ко…
$40,930
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Otium DevelopmentOtium Development
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти