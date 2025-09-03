Показать объекты на карте Показать объекты списком
Пентхаусы в Пномпене, Камбоджа

Пентхаус в Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Пентхаус
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 269 м²
Дизайн пентхауса вашей мечты в La Vista Первый, ПномпеньВы когда-нибудь мечтали создать свой…
$757,500
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Пентхаус в Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Пентхаус
Sangkat Veal Vong, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$932,049
