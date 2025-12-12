Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Khan Chroy Changvar, Камбоджа

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Квартира 2 комнаты
Sangkat Chroy Changvar, Камбоджа
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8/41
Продается 2-комната квартира в строящемся комплексе,  расположенном в в центральной части ра…
$130,580
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти