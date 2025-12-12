  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Toul Kork
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Khan Toul Kork

Пномпень
3
Прэахсэйханук
4
Прэахсэйханук
4
Сиануквиль
4
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Показать все Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 50
🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp. Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции. 📍 Локация премиум-класса: Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти