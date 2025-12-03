  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Пномпень
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Пномпене

Khan Boeng Keng Kang
2
Khan Toul Kork
1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$125,074
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 45
Ищете пассивный доход за границей без риска? ГОТОВАЯ квартира в Азии с 5* управлением и гарантированной доходностью. SMART технологии, уровень ЛЮКС. Под ключ мебель и техника. Сантехника - Германия, Швейцария. Вид на восток❤️ Апартаменты в комплексе дают гарантию выплат аренды на 10 лет. …
Агентство
VIP REALTY CLUB
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Жилой комплекс Time Square 7 Phnom Pen
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Камбоджа
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 50
🏙 Официальный старт продаж Time Square 7 от Megakim World Corp. Добро пожаловать в Time Square 7 — уникальный жилой комплекс в сердце Пномпеня, созданный для тех, кто ценит комфорт, стиль и перспективные инвестиции. 📍 Локация премиум-класса: Всего в 5 минутах от TK Avenue, AEON Mall 2…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 40
Расположение: Находится на улице 410, рядом с Русским рынком и бульваром Мао Цзе Тун. Архитектура: 50-этажный шедевр, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность. Удобства: Все создано для улучшения вашей повседневной жизни. Цены: Доступная роскошь — высококаче…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
