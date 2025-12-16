  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Khan Boeng Keng Kang

Пномпень
3
Прэахсэйханук
4
Прэахсэйханук
4
Сиануквиль
4
Жилой комплекс Time Square 8
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$50,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 40
Расположение: Находится на улице 410, рядом с Русским рынком и бульваром Мао Цзе Тун. Архитектура: 50-этажный шедевр, сочетающий в себе современный дизайн и функциональность. Удобства: Все создано для улучшения вашей повседневной жизни. Цены: Доступная роскошь — высококаче…
Застройщик
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Оставить заявку
Жилой комплекс Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Камбоджа
от
$125,074
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 45
Площадь 37–63 м²
2 объекта недвижимости 2
Ищете пассивный доход за границей без риска? ГОТОВАЯ квартира в Азии с 5* управлением и гарантированной доходностью. SMART технологии, уровень ЛЮКС. Под ключ мебель и техника. Сантехника - Германия, Швейцария. Вид на восток❤️ Апартаменты в комплексе дают гарантию выплат аренды на 10 лет. …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
63.0
221,522
Квартира
37.0
125,000
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
