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Квартиры в Ямболская область, Болгария

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1 объект найдено
Квартира в Elhovo, Болгария
Квартира
Elhovo, Болгария
Площадь 1 050 м²
Предлагаемый для продажи охотничье-туристический комплекс находится в селе, расположенном …
€220,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Ямболская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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