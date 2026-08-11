Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Ямболская область
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Ямболской области, Болгария

;
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Elhovo, Болгария
Квартира
Elhovo, Болгария
Площадь 1 050 м²
Предлагаемый для продажи охотничье-туристический комплекс находится в селе, расположенном в …
$237,230
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ямболской области, Болгария

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти