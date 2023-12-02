Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Жилая
  4. Шуменская область
  5. Квартиры

Квартиры в Шуменская область, Болгария

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Квартира в Шумен, Болгария
Квартира
Шумен, Болгария
Площадь 175 м²
Одноэтажный дом в близости от исторического заповедника „Мадарский конник“. Преимуществ…
€52,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Шуменская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти