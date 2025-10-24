Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда вилл в Болгарии

1 объект найдено
Three bedroom villa near Svilengrad в Свиленград, Болгария
Three bedroom villa near Svilengrad
Свиленград, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Вилла с тремя / четырьмя спальнями в аренду всего в 12 км от города Свиленград, район Хасков…
$584
в месяц
