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Дома в Mezdra, Болгария

1 объект найдено
Дом 9 комнат в Krapets, Болгария
Дом 9 комнат
Krapets, Болгария
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Предлагаем дом с панорамным видом в поселке Крапетс площадью 330 М2 для продажи. База имеет …
$340,342
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Mezdra, Болгария

Недорогая
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