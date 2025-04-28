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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Вене, Австрия

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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Площадь 153 м²
Общая информация: - Жилая площадь 153 м2, - 4-комнатная квартира, 1 ванная комната, 1 госте…
$6,163
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Вена, Австрия
Квартира 4 комнаты
Вена, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1
DieImmobiliebefindetsichineinerzentralenLagemithervorragenderAnbindunganöffentlicheVerkehrsm…
$3,989
в месяц
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Realting.com
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