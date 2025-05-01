Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Нижняя Австрия
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Поле для гольфа

Виллы около гольф-клуба в Нижней Австрии, Австрия

Баден
3
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 6 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 6 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Роскошная семейная вилла с бассейном в центре элитного поселка Фонтана. Закрытый кондоминиу…
$3,72 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ADRIONIKA CONSULTING
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Hrvatski, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Нижней Австрии, Австрия

с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти