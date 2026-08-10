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Виллы в Бадене, Австрия

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1 объект найдено
Вилла в Баден, Австрия
Вилла
Баден, Австрия
Площадь 429 м²
Эта выдающаяся вилла, построенная в 2003–2004 годах по самым высоким стандартам качества, на…
$3,41 млн
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