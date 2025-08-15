Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Пойсдорф
  4. Жилая

Жильё в Пойсдорфе, Австрия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Wilhelmsdorf, Австрия
Квартира 2 комнаты
Wilhelmsdorf, Австрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
У вас есть несколько автомобилей, или автодом, или небольшой грузовик, и до тех пор нет парк…
$181,525
