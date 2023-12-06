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Жильё в Gemeinde Hauskirchen, Австрия

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Hauskirchen, Австрия
Дом 3 комнаты
Hauskirchen, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 902 м²
€179,000
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Дом 3 комнаты в Hauskirchen, Австрия
Дом 3 комнаты
Hauskirchen, Австрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 902 м²
€179,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gemeinde Hauskirchen, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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