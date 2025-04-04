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Коммерческая недвижимость в Gemeinde Dietmanns, Австрия

1 объект найдено
Opportunity for Investors! Cozy Guesthouse with Potential!! в Gemeinde Dietmanns, Австрия
Opportunity for Investors! Cozy Guesthouse with Potential!!
Gemeinde Dietmanns, Австрия
Площадь 900 м²
Description: This property, with a usable area of approximately 900 m² on a plot of about 15…
$278,266
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов