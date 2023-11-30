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Замки в Австрии

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2 объекта найдено
Замок с садом, с видом на озеро, с инфраструктурой в Клагенфурт, Австрия
Замок с садом, с видом на озеро, с инфраструктурой
Клагенфурт, Австрия
Площадь 1 400 м²
Исторический замок расположен в северной части Каринтии, Австрия. Замок, возрастом около 100…
€2,90 млн
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Замок 21 спальня с мебелью, с садом, с интернетом в Австрия
Замок 21 спальня с мебелью, с садом, с интернетом
Австрия
Количество спален 21
Площадь 1 000 м²
В прекрасном регионе на окраине небольшой деревни расположен очаровательный замок 19 века. З…
€1,99 млн
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Параметры недвижимости в Австрии

с видом на озеро
недорогая
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