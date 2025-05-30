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Дома с садом в Филлахе, Австрия

1 объект найдено
Шале 7 спален в Notsch, Австрия
Шале 7 спален
Notsch, Австрия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 14 800 м²
Количество этажей 4
Эта исключительная недвижимость доступна по договорной цене только в течение ограниченного в…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Филлахе, Австрия

с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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