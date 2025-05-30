Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Филлах
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Филлахе, Австрия

3 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Kuhweg, Австрия
Вилла 8 комнат
Kuhweg, Австрия
Число комнат 8
Площадь 507 м²
Количество этажей 3
Уникальность объекта: Шале было построено в 2020 году по канадской экологической технологи…
$4,51 млн
Оставить заявку
Шале 7 спален в Notsch, Австрия
Шале 7 спален
Notsch, Австрия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 14 800 м²
Количество этажей 4
Эта исключительная недвижимость доступна по договорной цене только в течение ограниченного в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Kostenberg, Австрия
Дом 7 комнат
Kostenberg, Австрия
Число комнат 7
Площадь 205 м²
Количество этажей 3
Расположенный в самом сердце живописного холмистого ландшафта Кёстенберга — тихого и зелёног…
$681,226
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Филлахе, Австрия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти