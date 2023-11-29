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Квартиры в Bezirk Baden, Австрия

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14 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€308,298
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€336,423
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Квартира 6 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 6 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Гольфклуб ФонтанаКрасивая вилла в Фонтане! Этот очаровательный дом расположен в тихом жил…
€2,15 млн
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
€549,366
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€424,814
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€436,868
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€288,209
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Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
€428,832
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€336,423
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€469,010
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Квартира 3 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
€477,045
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Квартира 2 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€336,423
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€497,134
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Квартира 4 комнаты в Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
€489,099
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Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия

с бассейном
недорогая
элитная
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