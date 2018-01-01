UndersunEstate

Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям.
За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
С Serene Condominium мы стремились предложить что-то новое, чего у нас еще нет на Пхукете.
Мы стремимся создать большие инвестиции, которые будут справедливыми для вас, реалистичными и безопасными, что даст вам гарантию и безграничный потенциал.
InDreams Phuket Агентство недвижимости - на Пхукете с 2010 года - офис в Лагуне - продажа недвижимости: 1000+ объектов вторичного рынка + контракты со всеми девелоперами острова - аренда недвижимости: 2000+ объектов от собственников в базе, лучшие цены - партнёрство с агентствами, собственниками, фрилансерами на очень выгодных условиях
Thai Residential преследует особую цель: найти для наших клиентов идеальную недвижимость в Таиланде, оставаясь в честных и порядочных отношениях со всеми сторонами. Наша солидная многоязычная команда работает вместе с 2007 года, предоставляя профессиональные консультации людям во всем мире, стремящимся получать прибыль в Таиланде, имеющим один из самых оживленных секторов недвижимости в Азии. Наши эксперты по недвижимости предоставляют всю необходимую потенциальным покупателям информацию для принятия правильного решения.
Русское агентство недвижимости “Green Door Enterprises Co., Ltd” было основано в 2003 году в Паттайе, Таиланд. Мы осуществляем оформление и сопровождение всех сделок с недвижимостью в Паттайе. У нас вы сможете приобрести любой тип недвижимости - от недорогих студий до роскошных квартир в элитных кондоминиумах с абсолютным видом на море, а также дома, земельные участки, отели.
Компания ”Green Door Enterprises Co., Ltd” предлагает полный пакет из консультационных, посреднических и юридических услуг при покупке, продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости.
Почему выбирают нас?
на рынке с 2003 г
большая база данных
знание рынка
широкий спектр услуг
любой тип недвижимости
профессиональные русские сотрудники
высокий сервис