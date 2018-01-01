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UndersunEstate

59, 59/45 Kathu Business St, Tambon Kathu, Kathu District, Phuket 83120
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UndersunEstate
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2003
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
undersunestate.com
Наши агенты в Таиланде
Alex Klyuev
Alex Klyuev
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Phuket Mix
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Мы Phuket Rent Mix – 11 лет мы подбираем для своих клиентов наиболее выгодные предложения, полностью соответствующие их ожиданиям и пожеланиям. За эти годы несколько десятков семей с нашей помощью приобрели на Пхукете дом своей мечты.
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Награды Serene Surin:

⁇ ️Лучший устойчивый дизайн ECO 2020

🌳 Лучший разработчик бутиков Phuket 2020

🌳 Лучший зеленый проект Phuket 2020

 

С Serene Condominium мы стремились предложить что-то новое, чего у нас еще нет на Пхукете. Мы стремимся создать большие инвестиции, которые будут справедливыми для вас, реалистичными и безопасными, что даст вам гарантию и безграничный потенциал.

InDreams
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InDreams Phuket Агентство недвижимости - на Пхукете с 2010 года - офис в Лагуне - продажа недвижимости: 1000+ объектов вторичного рынка + контракты со всеми девелоперами острова - аренда недвижимости: 2000+ объектов от собственников в базе, лучшие цены - партнёрство с агентствами, собственниками, фрилансерами на очень выгодных условиях

THAI RESIDENTIAL
795 объектов

Thai Residential преследует особую цель: найти для наших клиентов идеальную недвижимость в Таиланде, оставаясь в честных и порядочных отношениях со всеми сторонами. Наша солидная многоязычная команда работает вместе с 2007 года, предоставляя профессиональные консультации людям во всем мире, стремящимся получать прибыль в Таиланде, имеющим один из самых оживленных секторов недвижимости в Азии. Наши эксперты по недвижимости предоставляют всю необходимую потенциальным покупателям информацию для принятия правильного решения.

Green Door Enterprises
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Русское агентство недвижимости “Green Door Enterprises Co., Ltd” было основано в 2003 году в Паттайе, Таиланд. Мы осуществляем оформление и сопровождение всех сделок с недвижимостью в Паттайе. У нас вы сможете приобрести любой тип недвижимости - от недорогих студий до роскошных квартир в элитных кондоминиумах с абсолютным видом на море, а также дома, земельные участки, отели.

Компания ”Green Door Enterprises Co., Ltd” предлагает полный пакет из консультационных, посреднических и юридических услуг при покупке, продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости.

Почему выбирают нас?

на рынке с 2003 г большая база данных знание рынка широкий спектр услуг любой тип недвижимости профессиональные русские сотрудники высокий сервис
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