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Sun and sands

Турция,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2011
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
sun-sands.com/en/
Об агентстве

Добро пожаловать в Sun and Sands Real Estate, надежное имя на турецком рынке недвижимости уже более 10 лет. Мы специализируемся на предоставлении исключительных услуг в сфере недвижимости клиентам со всего мира, помогая им уверенно инвестировать в процветающий рынок недвижимости Турции.

Обладая десятилетним опытом, мы создали прочную репутацию для предоставления высококачественных услуг и персонализированной поддержки на протяжении всего процесса покупки недвижимости. Наш опыт выходит за рамки простого поиска недвижимости вашей мечты - мы также предлагаем комплексные послепродажные услуги, включая руководство по получению турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость, что делает нас универсальным решением для всех ваших потребностей в недвижимости.

  • Мы гордимся нашими давними отношениями с клиентами, которые доверяют нам, чтобы помочь им ориентироваться на динамичном турецком рынке недвижимости. Наша преданная команда здесь, чтобы предоставить экспертное руководство и сделать ваши инвестиции в Турции успешными.

Почему выбирают нас?
* Лучшие цены Гарантировано: Непревзойденная ценность нашей команды экспертов.
Лицензированные специалисты: официальные турецкие консультанты по недвижимости.
* Юридическая экспертиза: Внутренние юристы обеспечивают безопасный процесс.
* Пост-покупка Поддержка: полный администратор, аренда и страховая помощь.
Бесплатный 3-дневный, 4-дневный тур: Забронируйте свой визит в Sun & Sands Turkey и насладитесь бесплатным пребыванием в 4-звездочном отеле, чтобы исследовать эту роскошную недвижимость! (При условии подтверждения бронирования и наличия.)

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать, как мы можем помочь вам сделать Турцию вашим следующим домом или местом для инвестиций!

Услуги

  • Продажа недвижимости: Мы предлагаем широкий спектр недвижимости, от роскошных вилл до современных апартаментов, в лучших местах по всей Турции.

  • Турецкое гражданство Услуги: Наша команда помогает клиентам в процессе приобретения турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость, обеспечивая плавный и эффективный опыт.

  • Послепродажные услуги: Наша приверженность нашим клиентам не заканчивается после продажи. Мы предоставляем специализированные послепродажные услуги, включая управление имуществом, техническое обслуживание и юридическую помощь, чтобы сделать ваш опыт владения недвижимостью максимально бесшовным.

  • Персонализированная консультация: Мы предлагаем экспертные консультации с учетом конкретных потребностей каждого клиента, независимо от того, хотите ли вы инвестировать, переехать или просто изучить возможности на рынке недвижимости Турции.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:23
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
Выходной
Квартиры
Смотреть все 8 объектов
Студия 1 комната в Yeniyol Caddesi, Турция
Студия 1 комната
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 6
🏡 Умные апартаменты в Küçükçekmece - без первоначальной оплаты, простые установки ДвигатьсяВ…
$135,000
Квартира 2 комнаты в Кагытхане, Турция
Квартира 2 комнаты
Кагытхане
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1/5
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокая рентабельность инвестиций: генерировать 7…
$280,000
Студия 1 комната в Latif Sokagi, Турция
Студия 1 комната
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/6
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Высокий спрос на аренду: близость к крупным униве…
$125,000
Студия 1 комната в район Фамагуста, Кипр
Студия 1 комната
район Фамагуста
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
🌿 Оригинальное название: Living with a River TouchСтудии и дуплексы для продажи - идеально п…
$102,266
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