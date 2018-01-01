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Romagnacase

Италия, C.so della Repubblica 122, Forlì (FC), 47121, Italy
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Romagnacase
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
English, Italiano
Веб-сайт
Веб-сайт
www.romagnacase.it
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Описание

Romagna Case - одна из самых многочисленных команд брокеров по недвижимости в регионе Романья, в которой работают 28 профессионалов, в том числе 5 сотрудников административного отдела и отдела контроля качества. На сегодняшний день у Romagna Case Group пять филиалов: три в Чезене , Сант-Эджидио и Виа Червезе ; один в Форлимпополи ; один в Бертиноро , с перспективой расширения и открытия новых филиалов в этом районе.

Наша команда - серьезные и увлеченные профессионалы, которые верят в силу группы и в разделение целей, всегда будут рядом с вами, чтобы шаг за шагом направлять вас во всех действиях по продаже и аренде.

Услуги

Свободный осмотр и детальная оценка имущества

Виртуальный тур

Консультации по недвижимости

 

Наши агенты в Италии
Matteo Maraldi
Matteo Maraldi
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Агентства рядом
Sardinia Terra
4 объекта

SardiniaTerra - официальный агент по сделкам с недвижимостью на всей территории Италии. Наше приоритетное направление - курортный о. Сардиния. Мы живем, работаем на Сардинии и очень хорошо знаем рынок недвижимости и остров в целом. Это первое агентство, работающее в интересах российских клиентов на Сардинии. Наша команда состоит из профессионалов, которые всегда находятся в курсе последних событий, связанных с недвижимостью на Сардинии. За время работы мы получили безупречную репутацию среди наших клиентов, сотрудничеством с которыми мы дорожим и гордимся. Каждому клиенту гарантируем индивидуальный подход, безопасность, высококачественный уровень обслуживания и конфиденциальность сведений.

kupimCasa.com
180 объектов

Индивидуальный поиск недвижимости; помощь на любом из этапов приобретения недвижимости.

Находясь в Италии, мы отлично ориентируемся в условиях рынка, владеем точными и свежими данными о законах и нормативных актах. Мы тщательно проверяем все предлагаемые объекты, имеем исчепывающую информацию о недвижимости и ее владельцах.  Обратившись к нам вы будете иметь:

- информацию о недвижимости из первых рук, и реальную стоимость объекта; - быстрое и профессиональное оформление всех необходимых документов; - абсолютную конфиденциальность сделки; - избежите двойных комисcионных сборов.

Мы сопроводим вас на всех этапах поиска и покупки вашего дома или бизнеса. Поможем открыть счет в итальянском банке, и, если возможно, ипотечный кредит. Уладим все послепродажные хлопоты: формальности с муниципалитетом, заключение договоров с поставщиками коммунальных услуг, покупка мебели, присмотр за сохранностью и поддержание порядка в период вашего отсутствия и пр.)

 

Umbria Real Estate
4 объекта

Umbria Umbria Real Estate - агентcтво недвижимости, специализирующееся на продаже недвижимости, а также на аренде на время отпуска на верхнем уровне рынка. Работая в основном в Умбрии и Тоскане, мы лично отбираем всю недвижимость и заботимся о наших клиентах на протяжении всего процесса покупки или аренды.

Мы предлагаем обширное портфолио, чтобы удовлетворить различные потребности наших клиентов: классические фермерские дома на сказочных вершинах холмов, роскошные виллы, апартаменты в средневековых замках или деревнях и исторические руины. Мы также расширяемся в другие регионы Италии, такие как Тоскана. Umbria Real Estate следует за клиентом на каждом этапе процесса покупки, предоставляя эффективные и высокопрофессиональные услуги, связанные с обширными бюрократическими процессами, связанными с покупкой. У нас есть проверенная временем, а также широкая сеть сотрудничающих профессионалов - геодезистов, архитекторов и различных специалистов по строительству / реставрации.

Другая сфера нашей деятельности - аренда элитных вилл на время отпуска. Мы лично выбрали большой выбор качественных вилл для отдыха в сельской местности, специально подобранных с учетом их комфорта, интерьеров и окружающей природы. Каждая вилла имеет собственный бассейн и расположена недалеко от местных магазинов, ресторанов и мест, представляющих исторический и культурный интерес. Большинство вилл расположены в Умбрии, живописном регионе, который мы очень хорошо знаем. Просматривая нашу недвижимость, вы обнаружите, что настоящие и типичные дома ждут вас - лучший способ жить местной жизнью в полной свободе и уединении.

Arcasa Group
241 объект

Arcasa Group — итальянское русскоговорящее агентство недвижимости, работающее с недвижимостью в Италии: виллами, домами, апартаментами, квартирами, земельными участками. Компания оказывает юридическое сопровождение сделок с привлечением наиболее авторитетных юридических фирм и нотариальных контор Италии.

Casa Mia Immobiliare
831 объект
Агентство недвижимости Casa Mia Marche специализируется на загородных домах для реконструкции/ремонта или уже реконструированных фермерских домах, современных и старинных виллах, домах в старых центрах городов, квартирах, жилых зонах, сельскохозяйственных и промышленных ангарах, коммерческой деятельности по всей стране. В команде Casa Mia Marche работают высококвалифицированные профессионалы и юрист для любой необходимости, и, наконец, мы сотрудничаем с лучшим кредитным учреждением, занимающимся выдачей займов на сорок лет и до 100% стоимости постройки.
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