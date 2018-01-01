Romagnacase

Описание

Romagna Case - одна из самых многочисленных команд брокеров по недвижимости в регионе Романья, в которой работают 28 профессионалов, в том числе 5 сотрудников административного отдела и отдела контроля качества. На сегодняшний день у Romagna Case Group пять филиалов: три в Чезене , Сант-Эджидио и Виа Червезе ; один в Форлимпополи ; один в Бертиноро , с перспективой расширения и открытия новых филиалов в этом районе.

Наша команда - серьезные и увлеченные профессионалы, которые верят в силу группы и в разделение целей, всегда будут рядом с вами, чтобы шаг за шагом направлять вас во всех действиях по продаже и аренде.