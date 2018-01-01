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Черногория, Zrtva Fasizma
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PropertyHunter
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Тип компании
Агентство недвижимости
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Наши агенты в Черногории
Роман Борисов
Роман Борисов
8 объектов
Агентства рядом
Green Gold Estate
1 объект

Мы работаем на рынке недвижимости Черногории с 2012 года.

Находимся в городе Будва.

IM property Group
16 объектов

IM Property Group - специалист по недвижимости и консультант по инвестициям в недвижимость. Мы осуществляем поиск, продвижение и управление инвестициями и покупкой недвижимости в Черногории.  Наш обширный опыт работы более 12 лет и широкий спектр услуг гарантируют, что мы лучше всего консультируем наших клиентов по транзакциям любой сложности и размера.

MONTBEL D.O.O.
197 объектов

D.O.O. Montbel — это дружная команда профессионалов. Мы практикуем исключительно индивидуальный подход к каждому клиенту и внушительное количество «бонусов» для каждого из вас.

Мы находимся непосредственно в Черногории и непосредственно на месте осуществляем мониторинг рынка, работаем только напрямую с собственниками недвижимости, что делает прозрачными переговоры и цены на выбранные вами объекты.

D.O.O. Montbel — это заслуженная репутация и доверие клиентов, которые приобретают в Черногории недвижимость для отдыха, постоянного проживания или получения дохода. Мы постоянно расширяем список дополнительных услуг. Но одно всегда остается неизменным — это индивидуальный подход к каждому клиенту и теплая, семейная атмосфера, благодаря которой 100% покупателей рекомендуют D.O.O. Montbel своим знакомым.

Master Finance
1 объект

Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.

VEVI
144 объекта

VEVI» — Агентство недвижимости – это Вера и Виктория – Вера в нас и Успех ваших дел с нами!

Мы стараемся сделать так , чтобы каждый клиент чувствовал себя особенным. Основными принципами нашей работы является — забота об интересах клиента, конфиденциальность и законность сделок. Поэтому около 70% клиентов приходят к нам по рекомендации своих друзей и знакомых. Являясь одним из крупнейших агентств недвижимости в городе Бар, мы обладаем большой базой объектов недвижимости — будь то квартира, дом, земельный участок, или коммерческая недвижимость. Мы можем предложить вам различные варианты покупки — от «свежих» в только что построенных домах, до приобретения скромненького дома.

Наши специалисты всегда рады помочь в выборе недвижимости — они с легкостью подберут лучший вариант из всего имеющегося на данный момент в базе недвижимость в Черногории.

Агентство недвижимости напрямую сотрудничает с инвесторами, застройщиками и строительными компаниями, и это позволяет нам делать существенные скидки своим любимым клиентам.

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