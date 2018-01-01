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Dream catcher real estate management

UAE, Ras Al Khaimah
;
Dream catcher real estate management
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
dreamcatcherrealestate.ae
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Описание

С 2014 года Dream Catcher Real Estate Brokers заслужила отличную репутацию среди
своих клиентов, предоставляя экспертные услуги в сфере недвижимости в Дубае. По мере
того, как росла команда, рос и охват Dream Catcher.
Dream Catcher Real Estate Management — это широкий спектр услуг по управлению
недвижимостью и брокерских услуг в Рас-эль-Хайме, созданное для удовлетворения
потребностей текущего и предполагаемого роста жилой и коммерческой недвижимости в
процветающем северном эмирате. Мы тщательно отбираем и размещаем сотрудников в
различных сферах бизнеса, чтобы обеспечить лучший сервис для наших текущих и
потенциальных клиентов.

Почему Dream Catcher?
Наша компания предоставляет широкий спектр услуг: от продажи и аренды до управления
недвижимостью. С Dream Catcher клиенты получают полезные советы в таких областях,
как инвестиции в недвижимость и управление недвижимостью, а также актуальный
анализ и тенденции местного рынка недвижимости.
Dream Catcher Real Estate Management как брокерская компания имеет широкий портфель
жилой и коммерческой недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. Благодаря
нашему многолетнему сотрудничеству с ведущими застройщиками мы можем
предоставить нашим клиентам новейшие релизы и лучшие предложения.
Dream Catcher работает с клиентами, которые ищут индивидуальный, творческий подход
и свежие концепции, чтобы воспользоваться рыночными возможностями в условиях
жесткой конкуренции. Частные лица, инвесторы, девелоперы и агенты выбирают нас,
чтобы максимизировать свои позиции на этом рынке. Наши партнеры и клиенты
извлекают выгоду из индивидуального процесса принятия решений, тщательного
исследования и должной осмотрительности. Это стратегическое преимущество
обеспечивает им безопасность в быстро меняющемся ландшафте недвижимости в Рас-эль-
Хайме. Наша основная цель заключается в построении прочных и долгосрочных
отношений с нашими клиентами, обеспечивая надежную, эффективную и практическую
помощь, когда речь идет о недвижимости и любых, связанных с ней, инвестиционных
решениях.
Мы гордимся нашими успехами в услугах, которые мы предоставляем, когда речь идет о
недвижимости и любых связанных с ней инвестиционных решениях.

Услуги

Консультация и подбор недвижимости

Продажа элитной недвижимости в ОАЭ

Аренда апартаментов

Инвестирование в недвижимость

 

Квартиры
Смотреть все 13 объектов
Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с Онлайн-показ в Аджман (эмират), ОАЭ
Студия 1 комната со стеклопакетами, с кондиционером, с Онлайн-показ
Аджман (эмират)
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 4/8
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€62,169
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 27/1
CONQUEROR TOWER - ГОРЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СО СКИДКОЙ - скидка более 8 000 долларов! С рассрочкой…
€185,830
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аджман, ОАЭ
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аджман
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Этаж 2/40
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Рас-эль-Хайма
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 9/19
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