С 2014 года Dream Catcher Real Estate Brokers заслужила отличную репутацию среди
своих клиентов, предоставляя экспертные услуги в сфере недвижимости в Дубае. По мере
того, как росла команда, рос и охват Dream Catcher.
Dream Catcher Real Estate Management — это широкий спектр услуг по управлению
недвижимостью и брокерских услуг в Рас-эль-Хайме, созданное для удовлетворения
потребностей текущего и предполагаемого роста жилой и коммерческой недвижимости в
процветающем северном эмирате. Мы тщательно отбираем и размещаем сотрудников в
различных сферах бизнеса, чтобы обеспечить лучший сервис для наших текущих и
потенциальных клиентов.
Почему Dream Catcher?
Наша компания предоставляет широкий спектр услуг: от продажи и аренды до управления
недвижимостью. С Dream Catcher клиенты получают полезные советы в таких областях,
как инвестиции в недвижимость и управление недвижимостью, а также актуальный
анализ и тенденции местного рынка недвижимости.
Dream Catcher Real Estate Management как брокерская компания имеет широкий портфель
жилой и коммерческой недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. Благодаря
нашему многолетнему сотрудничеству с ведущими застройщиками мы можем
предоставить нашим клиентам новейшие релизы и лучшие предложения.
Dream Catcher работает с клиентами, которые ищут индивидуальный, творческий подход
и свежие концепции, чтобы воспользоваться рыночными возможностями в условиях
жесткой конкуренции. Частные лица, инвесторы, девелоперы и агенты выбирают нас,
чтобы максимизировать свои позиции на этом рынке. Наши партнеры и клиенты
извлекают выгоду из индивидуального процесса принятия решений, тщательного
исследования и должной осмотрительности. Это стратегическое преимущество
обеспечивает им безопасность в быстро меняющемся ландшафте недвижимости в Рас-эль-
Хайме. Наша основная цель заключается в построении прочных и долгосрочных
отношений с нашими клиентами, обеспечивая надежную, эффективную и практическую
помощь, когда речь идет о недвижимости и любых, связанных с ней, инвестиционных
решениях.
Мы гордимся нашими успехами в услугах, которые мы предоставляем, когда речь идет о
недвижимости и любых связанных с ней инвестиционных решениях.
Консультация и подбор недвижимости
Продажа элитной недвижимости в ОАЭ
Аренда апартаментов
Инвестирование в недвижимость