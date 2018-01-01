Описание

С 2014 года Dream Catcher Real Estate Brokers заслужила отличную репутацию среди

своих клиентов, предоставляя экспертные услуги в сфере недвижимости в Дубае. По мере

того, как росла команда, рос и охват Dream Catcher.

Dream Catcher Real Estate Management — это широкий спектр услуг по управлению

недвижимостью и брокерских услуг в Рас-эль-Хайме, созданное для удовлетворения

потребностей текущего и предполагаемого роста жилой и коммерческой недвижимости в

процветающем северном эмирате. Мы тщательно отбираем и размещаем сотрудников в

различных сферах бизнеса, чтобы обеспечить лучший сервис для наших текущих и

потенциальных клиентов.



Почему Dream Catcher?

Наша компания предоставляет широкий спектр услуг: от продажи и аренды до управления

недвижимостью. С Dream Catcher клиенты получают полезные советы в таких областях,

как инвестиции в недвижимость и управление недвижимостью, а также актуальный

анализ и тенденции местного рынка недвижимости.

Dream Catcher Real Estate Management как брокерская компания имеет широкий портфель

жилой и коммерческой недвижимости в Объединенных Арабских Эмиратах. Благодаря

нашему многолетнему сотрудничеству с ведущими застройщиками мы можем

предоставить нашим клиентам новейшие релизы и лучшие предложения.

Dream Catcher работает с клиентами, которые ищут индивидуальный, творческий подход

и свежие концепции, чтобы воспользоваться рыночными возможностями в условиях

жесткой конкуренции. Частные лица, инвесторы, девелоперы и агенты выбирают нас,

чтобы максимизировать свои позиции на этом рынке. Наши партнеры и клиенты

извлекают выгоду из индивидуального процесса принятия решений, тщательного

исследования и должной осмотрительности. Это стратегическое преимущество

обеспечивает им безопасность в быстро меняющемся ландшафте недвижимости в Рас-эль-

Хайме. Наша основная цель заключается в построении прочных и долгосрочных

отношений с нашими клиентами, обеспечивая надежную, эффективную и практическую

помощь, когда речь идет о недвижимости и любых, связанных с ней, инвестиционных

решениях.

Мы гордимся нашими успехами в услугах, которые мы предоставляем, когда речь идет о

недвижимости и любых связанных с ней инвестиционных решениях.