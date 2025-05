Kim jest pośrednik w obrocie nieruchomościami?

Pośredniki w obrocie nieruchomościami to profesjonalista, który specjalizuje się w wynajmowaniu, kupowaniu lub sprzedawaniu wszystkich rodzajów nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych . Pośrednikami są również często nazywane agentów nieruchomości , brokerów i agentów nieruchomości / konsultantów / menedżerów.

Kto jest uprawniony do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami?

W większości krajów jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami mogą działać tylko osoby posiadające certyfikat oficjalnie upoważniający je do działania w charakterze pośredników w obrocie nieruchomościami. Takie same uprawnienia posiadają osoby prawne (przedsiębiorstwo pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, agencja nieruchomości), które wcześniej uzyskały certyfikat uprawniający do prowadzenia działalności w zakresie obrotu nieruchomościami.

Aby uzyskać świadectwo, obywatele muszą przedstawić państwowy dyplom z prawa, ekonomii lub pomyślnie zdać egzamin kwalifikacyjny. Jednak specyfika przepisów w wielu krajach określających zasady obrotu nieruchomościami jest tak ułożona, że pozwala na świadczenie usług w zakresie obrotu nieruchomościami osobom bez specjalnego wykształcenia. W takich krajach nawet osoby z przeszłością kryminalną mogą zostać pośrednikiem w obrocie nieruchomościami.

Czym zajmuje się specjalista?

Pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje duży zakres prac przed zamknięciem: doradza klientom, wybiera dla nich odpowiednie obiekty, umawia czas pokazu, przeprowadza prezentację nieruchomości, pomaga sprawdzić i przetworzyć niezbędne dokumenty. Aby móc skutecznie świadczyć usługi, pośrednik musi mieć dobrą wiedzę w zakresie marketingu, rozumieć osobliwości kredytów hipotecznych i wyceny nieruchomości oraz znać się nie tylko na nieruchomościach, ale także na kodeksie gruntowym i rodzinnym.

Ogólnie rzecz biorąc, obowiązki pośrednika obejmują następujące usługi:

pozyskiwanie, gromadzenie i rozpowszechnianie danych o nieruchomości ;

; interakcja z prawnikiem lub notariuszem podczas zawierania transakcji;

doradzanie klientom we wszystkich sprawach związanych z nieruchomościami;

badanie legalności dokumentów;

wybór nieruchomości odpowiednich dla klienta;

pomoc w negocjacjach przy transakcjach dotyczących nieruchomości.

Pośredniki w obrocie nieruchomościami mają duży kontakt nie tylko z klientami i notariuszami, ale także z deweloperami, pracownikami banków i urzędnikami. Dla udanej interakcji na wszystkich poziomach ważna jest umiejętność słuchania, jasnego i przekonującego wyjaśniania swojego stanowiska, bycia sprzedawcą i psychologiem w jednym.