Leasing nieruchomości

Leasing nieruchomości to instrument finansowy, który pozwala na zakup mieszkania poprzez długoterminowy wynajem, po którym następuje wykup.

W wielu krajach banki i deweloperzy oferują osobom fizycznym opcję leasingu.

W tym przypadku bank kupuje od dewelopera nieruchomość (np. mieszkanie) i wynajmuje ją najemcy. Najemca korzysta z mieszkania, płaci bankowi miesięczną opłatę i w ten sposób stopniowo odkupuje je od instytucji finansowej. Nieruchomość może stać się własnością dopiero po całkowitym rozliczeniu się stron. Leasing jest zazwyczaj na okres 20 lat z możliwością wcześniejszej spłaty.

W przeciwieństwie do kredytu leasing nie wymaga dużej liczby poręczycieli i imponującego zbioru dokumentów. Ponadto leasing ma łagodniejsze warunki dla przedsiębiorców, freelancerów, osób podróżujących służbowo oraz osób osiągających dochody za granicą. Odsetki od umów leasingowych są prawie takie same jak od kredytów.

Należy pamiętać, że osoba, która mieszka w wynajmowanym mieszkaniu, nie może sprzedać ani darować takiego lokalu. Może jednak zameldować się pod adresem wynajmowanego mieszkania i zamieszkać w nim wraz z rodziną. Ponadto może wynajmować mieszkanie długoterminowo w porozumieniu z bankiem. Płatność za usługi komunalne w takim mieszkaniu będzie naliczana według stawek jak dla osób fizycznych.

Jeśli mówimy o leasingu zwrotnym, to osoba będąca właścicielem nieruchomości może sprzedać środek trwały bankowi, a następnie wynająć go od niego. To znaczy, że bank kupuje mieszkanie od wnioskodawcy i w pewnym momencie wynajmuje mu je z powrotem. W efekcie osoba ta otrzymuje niezbędne środki i nadal mieszka w swoim mieszkaniu, płacąc co miesiąc bankowi niezbędne odsetki.

Leasing nieruchomości to jeden ze sposobów na zakup mieszkania, domku letniskowego lub domu z pomocą instytucji bankowej.