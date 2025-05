Koncepcja stylu Pop Art

Pop art (dosłownie) to sztuka popularna. We wnętrzach styl pop art to feeria barw, obrazy współczesnych artystów, odważne rzeźby, nietypowe zestawienia i całkowity brak kompleksów.

Styl pop artu pojawił się w latach 60. XX wieku. Jej najbardziej znanym przedstawicielem jest amerykański artysta Andy Warhol. Prawdziwe arcydzieła tworzył ze zwykłych puszek po zupie, broszur reklamowych i setek kopii obrazu Marilyn Monroe.

Dziś pop art to wykorzystanie we wnętrzach jaskrawych plakatów reklamowych, kwaśnych kolorów i wielu innych. Głównym warunkiem jest przekształcenie zwykłych, masowo produkowanych rzeczy w dzieła sztuki.

Pop art we wnętrzu przestrzega kilku zasad:

Pierwszą z nich są obrazy na ścianach. Może to być portret ukochanego psa namalowany w fosforyzujących kolorach, wizerunek znanego polityka wykonany w ultranowoczesny sposób, zdjęcie muzyka w neonowym świetle.

Drugim są niezwykłe rzeźby. Wielkie fioletowe krowy (jak w reklamach znanych czekoladek), uwiecznione w plastiku popularne postacie z kreskówek, loga światowych marek — to wszystko może być rzucającym się w oczy detalem mieszkania lub domu , którego właściciel zdecydował się na kreatywne wnętrze.

, którego właściciel zdecydował się na kreatywne wnętrze. Trzecia to ściana akcentowa dla kreatywności. Bohaterowie komiksów z ubiegłego wieku, obrazki z opakowań po ulubionych gumach balonowych, marki samochodów — można tam umieścić wszystko, co się podoba. Najważniejsze, by obraz był w stu procentach rozpoznawalny.

Po czwarte — tkaniny w jasnych kolorach. Dla wnętrza w stylu pop artu jest zupełnie normalne dzikie nadruki na pościeli czy neonowe poduszki.

Po piąte — kolorowe meble. Jasnożółta sofa we wnętrzu to próba zbliżenia się do pop artu. A jeśli dodasz do pokoju kwaśne pufy, nietypowe designerskie krzesła i ogromne różowe krzesła, to z pewnością doda nastroju nawet najbardziej nudnej przestrzeni.