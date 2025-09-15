  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,643
;
4
Zostawić wniosek
ID: 28520
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Izdaje se magacin, povrsine 186m2, u Gornjoj Gorici.   Objekat se sastoji od suterena i prizemlja.   Oba nivoa su identicne kvadrature od po 93m2.    Magacin je prostoran i funkcionalan, idealan za skladištenje razne vrste robe   Nalazi se na odličnoj lokaciji, sa odličnim pristupom sa glavnih saobraćajnica i lako dostupnim za kamionski saobraćaj.    Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!     

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Commercial building of 700sq.m - Zabjelo
Miami, Stany Zjednoczone
od
$12
Handel Poslovni prostor 240 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,934
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Handel Poslovni prostor, 40m2
Miami, Stany Zjednoczone
od
$704
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Poslovni prostor 186 m² na Prodaju – Gornja Gorica, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,643
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Pokaż wszystko Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Handel Commercial/office space of 180sq.m, close to Big Fashion
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,760
Office space of 180m2 for rent, behind Big Fashion. It consists of two levels, a large terrace on the ground floor of 70m2 and another additional one on the first floor with a view of Morača, kitchen, two wet rooms. The space is great for office business or other purposes due to its excelle…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Handel Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Handel Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Handel Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Handel Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Pokaż wszystko Handel Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Handel Business Space, 97 m², Preko Morače - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
A business space of 97 m² is available for rent, located in Preko Morače, spread over two levels. Layout: Ground floor and basement. Ground floor: Large open space area. Basement: Open space area and two toilets. The property is situated near the courthouse and is ideal for an agency,…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Izdaje se poslovni prostor na dva nivoa,  površine 97m2, Preko Morače. Struktura: prizemlje i suteren. Prizemlje ima veliku open space prostoriju. Suteren: open space prostorija i dva toaleta. Nalazi se u blizini suda i idealana je za agenciju, notararsu ili advokatsku kancelariju, konsu…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje