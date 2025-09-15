  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Nieruchomości komercyjne Commercial/office space of 294sq.m, Blok V

Nieruchomości komercyjne Commercial/office space of 294sq.m, Blok V

Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,817
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28685
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
The office space is divided into two floors: basement 160 m2; ground floor 134 m2. It consists of 5 offices, 2 toilets, 2 meeting rooms, 1 pantry, 1 tea kitchen, 1 archive. The space is well designed, in a great location and soon ready to move in.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Handel Poslovni prostor, 40m2
Miami, Stany Zjednoczone
od
$704
Handel Poslovni prostor 90 m² na Izdavanje – Masline, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,056
Handel Poslovni prostor 193 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$4,694
Handel Poslovni prostor od 294m2, Blok V
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,817
Handel Poslovni prostor 120 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Miami, Stany Zjednoczone
od
$939
Państwo przegląda
Nieruchomości komercyjne Commercial/office space of 294sq.m, Blok V
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,817
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Pokaż wszystko Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Handel Commercial space of 102sq.m - old town of Herceg Novi
Miami, Stany Zjednoczone
od
$352,083
The office space of 102 m² offers an ideal environment for various activities Featured properties: Location: Old Town, Njegoševa Street Size: 102 m² Access: Two separate entrances for added convenience Features and benefits:   Toilets: Equipped with two toilets Layout: A flexible lay…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Pokaż wszystko Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Handel Commercial space of 108m2, Zetagradnja building - Tuški put
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Two commercial spaces with a total area of ​​108m2 are for rent, 4 July building, Zetagradnje, Tuski put. The business consists of office and warehouse space. The office space is 42m2 and consists of 2 offices, a fully equipped kitchen and two toilets. The warehouse space is 66m2. The pr…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Handel Poslovni prostor 97 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
Izdaje se poslovni prostor na dva nivoa,  površine 97m2, Preko Morače. Struktura: prizemlje i suteren. Prizemlje ima veliku open space prostoriju. Suteren: open space prostorija i dva toaleta. Nalazi se u blizini suda i idealana je za agenciju, notararsu ili advokatsku kancelariju, konsu…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje